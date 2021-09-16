Sağlık Bakanlığı, mavi tabloyu açıkladı: 2 kattan fazla artış yaşandı

Sağlık Bakanlığı, mavi renkteki Türkiye'nin haftalık COVID-19 tablosunu açıkladı. Açıklanan 28 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasına ait verilerde, bir önceki tabloya göre ventilatör doluluk oranı, vefat sayısı ve ortalama ağır hasta sayısında artış gerçekleşti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin haftalık COVID-19 tablosunu açıkladı. 7-13 Ağustos verilerine göre, 28 Ağustos-3 Eylül 2021 tablosunda bazı verilerde yaşanan artış dikkat çekiyor.

VEFAT SAYISI İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Bir önceki tabloda yüzde 28.9 olan ventilatör doluluk oranı, 28 Ağustos-3 Eylül tablosunda yüzde 29.7’e çıktı. 7-13 Ağustos tablosunda 884 olan vefat sayısı da güncel tabloda 1846 olarak yer aldı. İki tablo karşılaştırıldığında, vefat sayısında iki kattan fazla artış yaşandığı görüldü.

Öte yandan güncel haftalık tabloda test sayısının 2 milyon 69 bin 474, vaka sayısının 146 bin 993 ve hasta sayısının 8 bin 297 olduğu duyuruldu.

Hastalardaki zatürre oranının yüzde 4.5, yatak doluluk oranının yüzde 49.6 ve erişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68.6 olduğu güncel tabloda, iyileşen sayısı da 100 bin 773 olarak açıklandı.

AĞIR HASTA SAYISI DA YÜKSELDİ

7-13 Ağustos tablosunda 1103 olan ortalama ağır hasta sayısı ise 28 Ağustos-3 Eylül verilerinde 1364’e yükseldiği görüldü.

Öte yandan güncel tabloda, toplam vaka sayısının 6 milyon 458 bin 630, toplam vefat sayısının da 57 bin 559 olduğu ifade edildi.