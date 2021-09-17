Sağlık İl Müdürü Oruç: Hastanede yatanların çoğunluğu aşısını erteleyenler

Samsun'da corona virüs vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, birinci doz veya üçüncü doz aşısının vakti geldiği halde yaptırmayan 250 bin kişi olduğunu söyledi. Vakaların yüzde 90'nın delta varyantı olduğunu belirten Oruç, hastanelerde tedavi gören veya hayatını kaybedenlerin çoğunun ise aşısını erteleyen vatandaşların oluşturduğunu ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre Samsun’un vaka sayısı yüz binde 211,71 olarak açıklandı. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte görülen vakaların yüzde 90’ının delta varyantı olduğunu belirtti.

Aşılama çalışmasının yaygın bir şekilde devam etmesine rağmen yaklaşık 1 milyon 300 bin nüfuslu kentte ikinci doz aşı olanların sayısının yüzde 69’larda kaldığına dikkat çeken Oruç, yaklaşık 250 bin kişinin ise ilk doz veya hatırlatma denilen 3. doz aşıyı yaptırmadığına dikkat çekti.

VAKA ARTIŞI HASTANE YATIŞLARINI DA ETKİLEMEYE BAŞLADI

Vali Zülkif Dağlı koordinesinde aşılama çalışmalarına devam edildiğini vurgulayan Oruç, “Vaka sayılarındaki bu artış maalesef, artık hastane yatışlarına da yansımaya başladı. Bu yansımayı durdurmak için, aşı çalışmalarımızı yaygın bir şekilde yürütüyoruz. İlimizdeki vakaların neredeyse yüzde 90'ı delta varyantından oluşuyor. Delta varyantının etkisiyle hızlı bulaşan hastalık, aşısını erteleyen vatandaşlarımızın virüsün bulaşmasına zemin hazırlamasıyla birlikte daha da fazla insana bulaşıyor” dedi.

“HASTANEDEN YATANLARIN ÇOĞUNLUĞU AŞISINI ERTELEYENLER”

İlk doz aşılamada yüzde 85 oranına gelindiğini dile getiren Oruç, “Kentte aşısını erteleyen 250 bin civarı vatandaşımız var. Bunlar ikinci dozunu zamanı gelmesine rağmen yaptırmayan veya iki doz aşısını yaptırdıktan sonra üçüncü hatırlatma dozunu hakkı olduğu halde erteleyen kişilerinden oluşuyor. Maalesef hastane yatışlarımız, yoğun bakım hastalarımız ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunu da bu aşısını erteleyen vatandaşlarımız oluşturuyor. Özellikle tek ya da iki doz Sinovac aşısını Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gibi erken dönemlerde olmuş vatandaşlarımız, hiç vakit kaybetmeden ikinci doz ya da üçüncü hatırlatma doz aşınızı mutlaka yaptırsın. Birinci dozda yüzde 85 oranına ulaştık. Ancak ikinci dozda 18 yaş üstü hedef nüfusa göre yüzde 69 seviyesindeyiz” diye konuştu.

“ELİMİZDEKİ EN GÜÇLÜ SİLAH AŞI”

Vakaların artışının durdurulması gerektiğine dikkat çeken Müdür Oruç, “Okullarımızın ve iş yerlerimizin açık kalmasını istiyorsak, elimizdeki en güçlü silah olan aşıyı mutlaka daha da etkin kullanmalıyız. Bir doz aşı oldum bana yeter dememeliyiz. İki doz aşımızı yaptırmışsak hatırlatma dozuyla koruma kalkanını güçlendirmeliyiz. Artık bir bahanemiz yok. Aşımız var. Yeni bir vaka artışının ortaya çıkaracağı yasaklar tablosuyla karşılaşmamak için yapmamız gereken belli. Aşımızı yaptırmak. Evimize en yakın aşı merkezine başvurarak, mutlaka aşımızı yaptıralım. Rahatça stadyumlara giderek takımımızın maçını statta izleyelim, sosyal etkinliklerimize katılıp, seyahatlerimizi güven içinde yapalım. Maske, mesafe, el hijyeni kurallarına daha çok dikkat edelim. Yeniden coronanın hayatımıza hâkim olmasına izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.