Sel bölgesindeki olası salgınlara dikkat

Türk Tabipler Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu; Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan sel felaketleri sonrasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına dikkat çekti. Olası bir salgının önüne geçilebilmesi için önerilerini açıkladı.

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Türk Tabipler Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinin içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi sürecinin bölgedeki yönetimini daha zorlu ve sorunlu hale getireceğine dikkat çekti, aşılama ve soğuk zincirin aksamaması için ek önlemlerin alınmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

YETERLİ TEMİZ SU

Sellerden hemen sonra yeterli miktarda sağlıklı su sağlanması ve atık suyun zararsız hale getirilmesinin önem taşıdığını belirten TTB, “Seller, su ve kanalizasyon sistemlerini bozabilmekte ve biyolojik ve kimyasal kontaminasyon oluşturabilmektedir. Katı atıkların ortada bırakılmayarak hızla toplanması önemlidir. Sel suları ile dağılan atıklar kirliliğe sebep olmakta, enfeksiyon riskini artırmaktadır. Sellerden sonra vektör üreme alanları genişlemektedir. Vektör ve kemirici kontrolü önemlidir” uyarılarını yaptı.

VATANDAŞLARA UYARILAR

TTB vatandaşların selin yol açabileceği sorunlar açısından nelere dikkat etmeleri gerektiğini şöyle sıraladı:

– Özel bir eğitim ve beceriniz yoksa kurtarma ve temizleme çalışmalarını zorlaştırabileceğinizi ve hayatınızı tehlikeye atabileceğinizi unutmayarak sel alanlarından uzak durunuz.

– Kaynağını bilmediğiniz suyu kullanmayınız. İçilebilir özellikte olduğundan emin olmadığınız suları içmeyiniz. Sadece şişe suyu ya da önceden depoladığınız hazır gıdaları ve temiz suyu tüketiniz.

– Dizinizi geçen suya girmeyiniz. Kopmuş elektrik tellerinden uzak durun ve ilgili yerlere bildiriniz. Sele bağlı ölümlerin önemli bir kısmı elektrik çarpması sonucu görülür.

– Su birikintilerine kimyasal madde ya da kanalizasyon karışmış olabileceğini göz önünde bulundurarak; çocukların su birikintilerinde oynamasına izin vermeyiniz.

– Elektrikli aletlere dokunmayınız, ıslak bölgelerde elektrikli alet kullanmayınız.

– Selden etkilenen binalarda el feneri kullanınız; yanıcı, patlayıcı madde riskine karşı kibrit, çakmak kullanmaktan kaçınınız.

– Sel suyu ile bulaşmış olması olası taze sebze, meyve ve yiyecekleri yemeyiniz.

– Sağlıklı olmayan suları diş fırçalama, tabak yıkama, yemek yapmak ve buz elde etmek amacıyla kullanmayınız.

– Sel sularının derinize temas etmesini engellemeye çalışınız.

– Vücudunuzda bulunan açık yaralar sel suları ile temas ederse, bu bölgeyi temiz su ile yıkayınız ve bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

– Sel sularına kanalizasyon karışmışsa, evin temizlenmesinde 9 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu katılmış suları kullanınız. Temizleme sırasında lastik eldiven ve bot giyiniz.