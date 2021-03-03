Sinovac aşısının Türkiye’deki FAZ-3 sonuçları açıklandı

Türkiye’nin 50 milyon doz sipariş verdiği ve Pekin merkezli Sinovac ilaç şirketi tarafından üretilen CoronaVac eski bir aşı üretim tekniği olan inaktif virüs yöntemi ile üretildi.

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğinde, enfekte etme özelliğini yitirmiş virüsün enjekte edilmesi suretiyle, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor. Bu teknik şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan su çiçeği gibi bir çok aşının üretiminde kullanılıyor.

Türkiye’nin corona virüsü aşısını aldığı Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech yıllık corona virüsü aşısı üretme kapasitesini Haziran’a kadar 2 milyar doza çıkarmayı hedefliyor.

Şirketin CEO’su tarafından Çinli kamu yayın kurumu Global Times’a yapılan açıklama şirket sözcüsü tarafından Reuters’a da teyit edildi. Sinovac daha önce Şubat ayına kadar yılda 1 milyar doz kapasiteyle corona virüsü aşısı üretebileceğini açıklamıştı.

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