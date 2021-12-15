Sinovac ve Pfizer/BioNTech aşısı olanlara Omicron uyarısı

Hong Kong'da Omicron varyantı ile ilgili yürütülen bir araştırma sonrası araştırmacılar, insanlara mümkün olan en kısa sürede corona virüsü aşısının üçüncü dozunu yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de de kullanılan Sinovac ve Pfizer/BioNTech aşıları ile ilgili dikkat çekici bir çağrı Hong Kong’tan geldi…

Hong Kong’ta Omicron varyantıyla ilgili yürütülen araştırma Sinovac ve Pfizer/BioNTech tarafından üretilen corona virüsü aşılarının ürettiği antikor seviyelerinin Omicron varyantına karşı yetersiz kalabileceğini gösterdi.

“SINOVAC, OMICRON’A KARŞI ETKİSİZ”

Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Departmanı tarafından yürütülen araştırmanın dün yayımlanan sonuçları, Sinovac tarafından üretilen corona virüsü aşısının Omicron varyantı karşısındaki etkisini gösteren ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

Araştırma sonuçları Sinovac’ın ürettiği Coronavac aşısı uygulanan 25 hastanın hiçbirinde yeni varyantı etkisiz hale getirmek için yeterli miktarda antikor üretilmediğini gösterdi.

BioNTech aşısı uygulanan 25 kişiden ise yalnızca beşinde Omicron’u etkisiz hale getirmek için yeterli miktarda antikor üretildiği görüldü.

Araştırmacılar, “Yeni varyant ile daha uyumlu yeni jenerasyon bir aşı geliştirilene kadar, mümkün olan en kısa sürede üçüncü doz aşının yaptırılması tavsiye ediliyor” dedi.

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