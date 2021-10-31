Su içmeyi kolaylaştıran 10 etkili yol

Su içmeyi sevmiyor musunuz ya da gün içinde su içmek aklınıza bile gelmiyor mu? Yanıtınız ‘Evet’ ise sağlığınız için Güven’in önerilerine kulak verin…

Nazan DOĞANER HALICI

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Yaşam kaynağı olmasına rağmen pek çoğumuz, susamadıkça su içmiyoruz. Özellikle de kış aylarında su içmeyi neredeyse tamamen unutuyor, sağlığımıza zarar verdiğimizi fark etmiyoruz. ‘Vücudumuzdaki işleyişin olağan seyrinde ilerleyebilmesi için düzenli su tüketimi oldukça önemli' diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, yeterince su içmenin 10 etkili yolunu şöyle sıraladı…

İşte sağlığa faydaları

Su tüketimi, kan basıncını normalleştirir, kalp atışını stabilize eder, eklemleri yastıklayarak korur, hücrelere besin ve oksijeni taşır, vücut ısısını düzenler, organ ve dokuları korur, kabızlığı önler ve elektrolit dengesini sağlar. Her gün yeterince su içmezseniz susuz kalma riskiniz vardır. Halsizlik, düşük tansiyon, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve idrarın koyu renkli olması dehidratasyonun (vücudun susuz kalması) uyarı işaretleri arasında sayılır.

Günde ne kadar tüketilmeli?

Su ihtiyacı yaşa, sağlık durumuna, hava sıcaklığına ve aktivite düzeyi gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. The National Academies of Medicine önerisine göre erkekler yaklaşık 3,7 litre, kadınlar 2,7 litre sıvı tüketmelidir. Bu öneri su, diğer içecekler ve yiyeceklerden gelen miktarı kapsar. Siz yine de günlük 6-8 bardak su içimini hedef edinin (8×250 ml=2L).

1- Her yemekten önce 1 bardak su için

Gün içinde 3 ana öğün yaptığınızı düşünürsek 3 bardak su ile 750 ml'yi tükettiniz bile. Dahası bazen susuzluk hissi açlık ile karıştırılabilir. Yemeklerden önce bir bardak su içmek açlığınızın gerçek olup olmadığını da anlamanıza yardımcı olur ve daha az kalori tüketmenizi de sağlayabilir.

2- İş yerindeyken saat başı bir bardak su için

Genel olarak 8 saat çalıştığınızı düşünürsek (8×250 ml=2) neredeyse günlük su ihtiyacınıza ulaştınız. Bu yöntem su tüketiminizi istikrarlı bir hale getirebilir.

3- Hatırlatıcılar kullanın

Eğer çalışırken su içmek sıklıkla aklınızdan çıkıyorsa bu yöntem size göre olabilir. Telefonunuza alarm kurabilir ya da bazı uygulamaları kullanarak kendinize su içmeyi hatırlatabilirsiniz. Su içimi minik bir soluklanma, konsantrasyon ve algınızın da yükselmesini sağlar.

4- Uyandığınızda ve yatmadan önce bir bardak su için

Sabahları bir bardak soğuk su daha kolay uyanmanızı sağlar ve uyanıklığınızı artırır. Ek olarak yatmadan önce su içmek ağız kuruluğu ve ağız kokusuyla uyanmanızı önleyebilir.

5- Su içeriği yüksek yiyecekleri daha çok tüketin

Su içeriği yüksek besinler sıvı alımınızı siz fark etmeden artırır. Sebze ve meyvelerin su içerikleri yüksektir. Marul yüzde 96, kabak-kereviz yüzde 95, kavun-karpuz yüzde 91 oranında su içerir.

6- Suyunuzu renklendirin

Sürahinize ya da şişenize taze meyve (çilek, portakal, limon), sebze dilimleri (salatalık, zencefil, kereviz) ve otlar (fesleğen, nane, lavanta) ekleyip, aroma katarak su içmeyi keyifli hale getirebilirsiniz.

7- Her tuvaletten sonra bir bardak su için

Zaten rutininize ara vermiş olacaksınız. Bu mola su bardağınızı ya da şişenizi tekrar doldurmak için de en iyi fırsat olabilir.

8- Su içmenizi teşvik edecek objeler kullanın

Bazen su içmeye gitmek ayrı bir işmiş gibi gözünüzde büyüyebilir. Su tüketimini eğlenceli hale getirecek bardaklar, pipetler, şişeler satın alın. Onları gözünüzün göreceği alanlara çalışma masanıza, elinizin mutlaka gideceği çekmecelere ya da çantanıza iliştirin.

9- Özel aktivitelerinizi su içimi ile ilişkilendirin

Egzersiz ya da yürüyüşünüz bittiğinde şişeniz de bitsin. Kahvenizin demlenmesini beklerken su tüketin. Alkol alırken bire bir kuralına bağlanın yani bir kadeh tükettiğinizde belli bir miktar su da tüketin. Böylece alkol sonrası toparlanmanız daha da kolaylaşır.

10- Bitki çayına geçiş yapın

Kafein içeren içecekler vücudunuzu aynı zamanda dehidrite de eder, yani su kaybına yol açar. Tadını sevdiğiniz bitki çaylarını kışın sıcak, yazın da buz katarak tüketin. Rooibos, nane, hibiskus, papatya sevilen alternatifler olabilir.