TEB: ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değil

Türk Eczacılar Birliği (TEB) son günlerde ilaç yokluğuna ilişkin basına yansıyan haberlerde eczacıları suçlayan bir dille, eczacıları stokçulukla itham eden söylemlerle ilgili “Bir kez daha altını özenle çizmek isteriz ki; üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir” açıklamasını yaptı.

Latif SANSÜR

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TEB'den yapılan açıklamada salgının ilk günlerinde maske ve dezenfektan fiyatları konusunda eczacıların suçlandığını, ilerleyen dönemlerde ise fiyat farklılıklarının sebebinin üretici ve tedarikçi firmalar olduğunun ortaya çıktığı belirtilerek, benzer bir durumun yaşandığı dile getirildi.

“Eczacılara yönelik ‘stokçu’ ithamını esefle karşılıyor; gerçek dışı bu ithamları reddediyoruz” denilen açıklamada, “Ülkemizin en ücra köşesinde tek bir vatandaşımızın dahi ilaçsız kalmaması için canla başla çalışıyoruz. Bu bağlamda hemen her yıl, mevcut sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla eczacıların stokçuluk suçlamasına maruz bırakılmasını asla kabul etmiyoruz. Bir kez daha altını özenle çizmek isteriz ki; üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğunun sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir” ifadeleri kullanıldı.

“SEVDİKLERİMİZİ RİSKE ATMA PAHASINA HİZMET VERİYORUZ”

Eczacıların mesleklerini gururla, özveriyle yaptığı, salgın döneminde aileleri ve sevdiklerini riske atmak pahasına sorumluluklarını yerine getirdiğine vurgu yapılan açıklamada şöyle devam etti:

“Türk Eczacıları Birliği, toplum ve hasta yararını önceleyen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak her daim ülke kaynaklarının en verimli yönetildiği ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek ilaç politikalarının oluşturulmasından yanadır. Önümüzdeki dönemlerde de benzer sıkıntıların yaşanmaması adına üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”