Tehlike çanları çalıyor! Ameliyatlar ertelenebilir

Aşılamada yüzde 51.4 ile Türkiye’nin en düşük oranına sahip Şanlıurfa'da vaka sayıları günden güne artarken; aşı olanlara kurayla para, hediye dağıtımı gibi teşvikler ne aşılama oranını yükseltiyor ne de salgın oranını düşürüyor. Hastanelere yatan ve ölenlerin tamamına yakınının aşısız ya da eksik aşılı olduğunu gösteren rakamlara rağmen, kulaktan dolma aşı karşıtı bilgiler nedeniyle salgın önlenemiyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, böyle devam ederse kentte acil ameliyatlar hariç operasyonların ertelenebileceğini açıkladı.

Ahmet KAYA

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Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz–17 Ağustos arası verilerine göre, Şanlıurfa'da bu süre içerisinde 104 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 55'i hiç aşı olmazken, 49'u ise aşısı eksik olanlar. Aşı yaptırıp yaşamını yitiren ise yok. Şu anda servislerde tedavi altında bulunan aşısızını yaptırmayan hasta sayısı 203.

Bunun tüm yatan hastalara oranı 60.8. Aşısı eksik olan ve servis tedavisi olanlar ise yüzde 35'lik oranla 117 kişi. 14 tam aşılı da Covid 19 nedeniyle servislerde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda bulunan 158 hastanın 152'si aşısız ya da eksik aşılı kişiler. Aşılarını tam yaptıranlardan ise sadece 6'sı Covid 19 nedeniyle yoğun bakımda bulunuyor.

YOĞUM BAKIM YOĞUNLUĞU YÜZDE 70’İ GEÇTİ

100 binde 250 civarındaki pozitif vaka oranıyla, çok yüksek riskli iller arasında bulunduğunu söyleyen Şanlıurfa Valisi Vali Abdullah Erin ise, il genelinde toplam 2 bin 888 servis yatağından 566'sının Covid 19 vakalarına ayrıldığını, 17 Ağustos 2021 tarihi itibariyle servislerdeki yatakların yüzde 59, yoğun bakım yataklarının ise yüzde 71,8 oranında doluluğa ulaştığını açıkladı. Vali Erin açıklamasının devamında şöyle dedi:

“Maalesef, yatak kapasitelerinin alarm seviyesine ulaşmasına az kaldı. Yükseliş böyle devam ettiği takdirde diğer planımızı devreye koyacağız. Üniversite hastanemizin bazı bölümlerini devreye alacağız, özel hastaneleri devreye koyacağız ve acil ameliyat dışındaki tüm operasyonları ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalacağız. Haziran ve Temmuz yoğun bakımdaki hastaların yüzde 66'sı, Ağustos ayında ise yüzde 71,5'i entübe oldu.”

KİRLİ BİLGİ AŞILAMAYI DÜŞÜRÜYOR

Şanlıurfa'da aşıda istenen seviyeye ulaşılamamasında kulaktan kulağa yayılan, ‘Aşı kısır yapıyor, aşı yapılanlar birkaç yıl sonra kalp hastalıklarından ölecek” türü bilimsel hiçbir dayanağı olmayan asılsız iddiaların kulaktan kulağa hızla yayılması, bunun da kentte inandırıcılığının fazla olmasından kaynaklandığını belirten Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. Osman Yüksekyayla, bunda ilk dönemlerde aşıyla ilgili oluşan karmaşaların yanı sıra, zaman zaman randevu sisteminden kaynaklanan aksamaların etkili olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'nın elinde aşı karşıtlarının iddialarını çürütecek önemli bilgiler bulunduğunu ve bunların kamuoyuyla paylaşılarak insanların ikna edilebileceğini savunan Yüksekyayla şunları söyledi:

“Şanlıurfa'da aslında aşıya karşı bir direnç yok. Çünkü, çocuk aşılarının yapılması oranı Türkiye ortalaması ile aynı gibi, Bu direnç Covid 19 süreci ile ilgili. Sayısının yükseklik oranından birisi de kent dışına çıkan 300 bin civarındaki tarım işçisi. Bunların aşılarını yaptırdıklarıyla ilgili olumlu bir kanaat yok. Bir etken de Suriyeliler, Pandeminin ilk döneminde hastaneye gelen Suriyeli sayısına göre şu günlerde sayı 3-4 kat arttı. Bunlar hasta sayısını bulaştırıcı olarak olarak etkiliyor. Şuan Suriyelilerin de aşılanma çalışmalarına başlandı. Bunun da belli seviyeye çıkmasının gidişatı olumlu etkileyeceğini, ayrıca aşı olmayanlara yönelik başlatılacak yaptırımların da etkili olacağını düşünüyorum.”

TEŞVİK DE İŞE YARAMIYOR

Aşılama oranında en alt sırada yer alan Şanlıurfa'da yurttaşların aşıya teşvik eden birtakım önlemler de alınıyor. Genç kuşağın aşılanmasını sağlamak için bisiklet, tablet gibi elektronik hediyeler dağıtılırken, Birecik İlçesi'nde ise aşı olanlar arasında çekilen kurayla 18 kişiye biner TL'lik hediye çeki verildi. Birecik Kaymakamı Kadir Duman “Hayırsever yurttaşlarımızın desteği ile başlattığımız bu kampanyanın işe yarayacağını düşünüyorum. İlçemiz zaten Şanlıurfa'nın aşılanma oranı en yüksek olan ikinci ilçesi. Bu kampanya ile aşılama oranımızın daha da artacağına inanıyorum” dedi.

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