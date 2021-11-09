Tıp fakültesinde ayrı muayenehane açan hekimlere tepki

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir rektör yardımcısı, bir dekan yardımcısı, en az 10 anabilim dalı başkanı ve bazı profesörlerin muayenehane açtıkları, özel hastalarına operasyon, yatış ve diğer işlemleri için fakültede öncelikli hizmet aldıkları öne sürüldü.

Latif SANSÜR

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Üniversite yönetiminde yaptığı usulsüzlüklerle son iki yıldır Sayıştay raporlarına takılan AKP eski Milletvekili Nükhet Hotar'ın rektörü olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu kez tam zamanlı çalışan yöneticilerin muayenehaneleriyle gündeme geldi.

Tıp Fakültesi'nde bir rektör yardımcısı, bir dekan yardımcısı ile en az 10 anabilim dalı başkanının serbest muayenehane açmasına diğer akademisyenler tepki gösterdi.

Yasaya göre tam zamanlı görev yapan, üniversite dışında görev yapmamaları gereken isimlerin ve yasaya göre muayenehane açma hakkı olan akademisyenlerin ise hastanedeki randevularının hep dolu gösterildiğini, öte yandan özel muayenehanelerinde baktıkları hastaların operasyon ve yatışlarını üniversite hastanesinde öncelikli yaptıklarını dile getirdi.

“REKTÖR AKP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI”

Rektör Nükhet Hotar'ın ‘sağlıkta muayene işlerini engelleyeceğim' diyen AKP’nin Eski Genel Başkan yardımcısı olduğunu hatırlatan akademisyenler, tıp fakültesinde neredeyse tüm yöneticilerin muayenehaneleri olduğunu öne sürdü.

Akademisyenler, ”Yasaklamayı getiren partide en üst düzeyde görev yapan Rektör, bu yaşananlara göz yumuyor. Muayenehane açan isimlerin çoğu 850'li hatları, internette randevu sayfaları oluşturdu. Bu mecralarda açıkça üniversitedeki unvan ve görevlerini yazdı. Hastane randevu sisteminde üniversitedeki tüm randevular dolu görünüyor. DEÜ'nün sisteminden randevu alamayan vatandaş, özel muayenehane sisteminden rahatça randevu alıyor. Özel'e gidenlerin tedavi, ameliyat ve operasyonları ise DEÜ'de yapılıyor. Muayenehaneye gitmeyen hasta, çoğu zaman yatış yapamıyor. Ekonomisi uygun olmayan vatandaş hastanede genç asistanlarla hastalığına çare ararken, ekonomisi iyi olanlar bu hocalara gidiyor, en üst düzeyde sağlık hizmeti alıyor. Üniversite yöneticileri ise görmezden geliyor. Yıllar öncesinin en çok şikayet edilen durumu yeniden yaşanıyor” iddiasını dillendirdi.

“TEŞVİK ETMİYORUZ”

DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Ergene, rektör yardımcısı, dekan yardımcısı ve ana bilim dalı başkanlarının muayenehane açmalarını hukuki durumdaki karışıklığa bağladı,

Öncelikle hukuki durum o kadar karışık vaziyette ki, idareci olarak bizler bile zaman zaman içinden çıkmakta zorlanıyoruz” dedi.

İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2015 yılında aldığı kararla idari görevde bulunanların da özel muayenehane açabileceklerini savunan Ergene, “Biz kişilerin muayenehane açmalarını teşvik etmiyoruz. Ama yasal hakları varsa da önünde kimse duramaz” dedi.



DEKAN ERGENE: SİZDEN DAHA FAZLA RAHATSIZIZ

Dekan Ergene, SÖZCÜ muhabirinin, muayeneden hastaneye yönlendirme ve üniversite hastanesi hizmetlerinden yararlanıldığı yönündeki şikayetleri hatırlatması üzerine ise şunları söyledi:

* Bu durumdan biz, sizlerden daha fazla rahatsızız. Üniversite idaresi olarak bunun önüne geçmek için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da gayret ediyoruz.

* Tabi yasal çerçeve ve yasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla. Bir fakültenin idaresi takdir edersiniz ki bu tür şeylere izin vermez ve vermemesi de gerekir.

* Ama son zamanlarda o kadar fazla yasal boşluk oldu ki, bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Bende eleştiriyorum. Bu kadar çok muayene açılınca her şey olacaktır, ben söyleyeyim.

* Ama idare olarak şunu söyleyebilirim, içerde hastamızın rahatlıkla muayene olabileceği bir ortam yaratacağız.

* İstedikleri kadar muayene açsınlar. Net söyleyeyim biz de aşırı derecede muayenehane açılmasından çok rahatsızız.