TTB : Bir ayda vaka sayıları beşe, resmi ölüm sayıları üçe katlandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, dünya nüfusunun sadece yüzde 15’inin, 100'den fazla ülke halkının ise yüzde 5’inden azının aşılandığına dikkat çekti. Erbay, Türkiye’de de aşılamada yaşanan yavaşlama sonucunda bir ay içinde resmi vaka sayılarının beşe, resmi ölüm sayılarının üçe katlandığını kaydetti.

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TTB'nin iki haftada bir olmak üzere çarşamba günleri düzenlediği ‘Pandemi Bültenleri’nin 12'ncisi “Pandemide Neredeyiz, Ne Yapmalıyız?” başlığıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Bültenin sunumunu TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay yaptı. Salgın yönetimindeki politikasızlıktan söz eden Erbay, salgının dördüncü zirvesine doğru gittiği bu günlerde Sağlık Bakanı'nın halen kafa karışıklığı yaratmayı sürdürdüğünü ifade etti.

“BELİRSİZLİK AŞI TEREDDÜTÜNÜ ARTIRIYOR”

15 yaş üstü ile 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar için açılan aşı sisteminin birkaç saat içinde yeniden kapanmasına ve dördüncü doz aşı duyurusunun birkaç saat içinde değiştirilmesine tepki gösteren Erbay, bu durumun hem belirsizliği hem de aşı tereddüdünü artırdığının altını çizdi.

“DELTA VARYANTI HAKİM VARYANTA DÖNÜŞTÜ”

Özellikle Delta varyantının Türkiye'de hâkim varyanta dönüştüğünü hatırlatan Erbay, “Bu varyantta viral yükün çok yüksek olması, bulaşıcılığın her bir kişi için en az 5 ila 7 gibi yüksek bir rakama ulaşması nedeniyle toplumsal bağışıklık için gereken aşılanma oranı yüzde 80- 85 olarak tanımlanmaktadır. Bu koşullarda genç nüfus oranı da dikkate alındığında 18 yaş altı nüfusun aşılanması, özellikle 12-18 yaş aralığının aşılanma oranları önem kazanmaktadır” diyerek toplumsal bağışıklık için gereken aşılanmanın ancak yarısına ulaşıldığını söyledi.

BAKANLIĞA VE TOPLUMA ÇAĞRI

Sahadan aktarılan bilgilere göre; yoğun bakımda yatan Covid-19 hastalarının yüzde 90'ının aşısız veya aşısı tamamlanmamış olduğunu da sözlerine ekleyen Erbay, dünya nüfusunun sadece yüzde 15'inin, 100’den fazla ülke halkının ise yüzde 5'inden azının aşılandığına dikkat çekti. Erbay, Türkiye'de de aşılamada yaşanan yavaşlama sonucunda bir ay içinde resmi vaka sayılarının beşe, resmi ölüm sayılarının üçe katlandığını kaydetti.

“Devletin yükümlülüğü olan toplumsal önlemler ve yurttaşların sorumluluğu olan bireysel önlemler birlikte uygulanmadan salgının durdurulabilmesine olanak yoktur” diyen Erbay, Sağlık Bakanlığına sağlık meslek örgütleri, yerel yönetimler işbirliği yapmaya, topluma ise kişisel önlemlere özen gösterme, aşı olma ve aşıyı talep etme çağrısında bulundu.

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