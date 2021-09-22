TTB, çocuklarda covid-19 ve aşılamada merak edilen soruları yanıtladı

Türk Tabipler Birliği (TTB) şikâyetleri olmadan da virüsü diğer insanlara bulaştırabilmesi nedeniyle çocuklara aşı uygulanmasının virüs yayılımını, virüs ile enfekte olduğunda çocukta ağır hastalık gelişme riskini azaltacağı, ailedeki diğer bireyleri ve arkadaşları için koruyucu olacağını açıkladı.

Latif SANSÜR

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Çocuklarda Covid-19 ve aşılama konusunda bir açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB), covid-19'un sanılanın aksine çocuklarda hafif atlatıldığı ve ölüme neden olmadığı bilgisinin günümüzde geçerliliğini yitirdiğini paylaştı.

Enfeksiyonun kendisi gibi bulaşma sonrası ortaya çıkan durumlarda çocuklarda hayat kalitesini düşürmekten ölüme kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarıyla çocuğu yüz yüze getirdiğini hatırlattı.

COVİD-19 SONRASI MIS-C'YE DİKKAT!

TTB açıklamasında “Çocuk ve ergenlerde Covid-19 sonrası 4 haftadan uzun süre yorgunluk, uykusuzluk, burun akıntısı, kas ağrısı, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, egzersiz intoleransı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomların devam edebildiğini ve hayat kalitesini ve okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini gösteren veriler bulunmaktadır” denilerek çocukları tehdit eden bir diğer durum olan MIS-C'ye (Çocuklarda Covid-19 sonrası ortaya çıkan sendrom) dikkat çekildi.

MIS-C'nin son derece tehlikeli bir klinik durum olduğu, hastaların yüzde 60-70'inde yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıkaran ve yüzde 1-2'sinde ölümle sonuçlanan yeni tanımlanmış bir post-enfeksiyöz klinik tablo olduğu bilgisi verildi.

AŞI ÇOCUKLARDAYÜKSEK ANTİKOR OLUŞTURUYOR

Milyonlarca yetişkine aşı yapılmasının hastalığın ergen grubundaki sıklığını artırırken aşı yapılacak yaş grubunda değişiklik yapılmasını da zorunlu hale getirdiğin hatırlatılan TTB açıklamasında şöyle denildi:

“Çocukların şikâyetleri olmadan da virüsü diğer insanlara bulaştırabilmesi nedeniyle çocuklara aşı uygulanmasının virüs yayılımını azaltabileceği, virüs ile enfekte olduğunda çocukta ağır hastalık gelişme riskini azaltacağı, ailedeki diğer bireyleri ve arkadaşları için koruyucu olacağı yönündedir. Bu kapsamda Mart 2021'de, 12-15 yaşları arasındaki 2 bin 260 ABD’li çocukla yapılan bir araştırmada, aşının Covid-19’u önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Araştırma ayrıca, gençlerin aşılama sonrası yetişkinlere göre daha yüksek antikor seviyeleri geliştirdiğini de ortaya koydu.”

MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI

Ayrıca TTB uzmanları, kamuoyunda Covid-19 ve çocuklar konusunda merak edilen sorulara yanıtlar verdi. İşte o sorular ve yanıtları:

HANGİ AŞI YAPILMALI?

Günümüzde çocuklarda farklı aşıların uygulanabilirliğine dair çalışmalara devam edilmekle birlikte 12 yaş ve üzeri çocuklar için onaylanmış olan tek aşı halen Pfizer/BioNTech aşısıdır.

12 YAŞ VE ÜSTÜ ÇOCUKLARDA AŞI ETKİLİ Mİ?

Covid-19 aşıları ile ilgili klinik araştırmalar ve son verilere göre 12 yaş üzeri çocukların aşılanmasının virüsün yayılımını, ağır hastalık gelişme riskini ve MİS-C gibi postenfeksiyöz durumlarını azaltacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu yaş grubunun aşılanması ailedeki diğer bireyler ve arkadaşları için de koruyucu olacak ve toplumsal virüs yayılımını önlemek için olumlu katkı sağlayacaktır.

12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARDA YAN ETKİ GÖRÜLÜR MÜ?

Erişkin yaş gruplarında olduğu gibi çoğunlukla geçici hafif ila orta ağırlıklı yan etkiler gelişmiştir. Bu yan etkiler aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, döküntü, kas ağrısı, eklem ağrısı, ateş olarak sıralanabilir. Bu yan etkiler aşı yerinde ağrı dışında, aşının ikinci dozundan sonra daha sık bildirilmiştir. Erişkinlerde olduğu gibi, aşı yapıldıktan sonra 15-30 dakika boyunca alerjik reaksiyon gelişme riski açısından çocukların izlenmesi uygun olacaktır.

BİONTECH SONRASI KALP ZARI İLTİHABI (MİYOPERİKARDİT) GELİŞİR Mİ?

11 Haziran 2021 itibariyle, ABD’de yaklaşık 296 milyon doz mRNA COVID-19 aşısı uygulanmış ve bu aşıların 52 milyonu 12-29 yaşları arasındaki kişilere yapılmıştır. Ulusal aşı güvenliği pasif izleme sistemi olan Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi'nde (VAERS) 29 Aralık 2020-11 Haziran 2021 tarihleri arasında mRNA aşılaması sonrası bin 226 miyokardit raporlanmıştır Aşının yararlarının (Covid-19 hastalığının ve ilişkili hastaneye yatışların, yoğun bakım ünitesine kabullerin ve ölümlerin önlenmesi), aşılamanın önerildiği tüm popülasyonlarda risklerden (aşılama sonrası beklenen miyokardit vakaları) daha ağır bastığı gösterilmiştir.