TTB: Eylemimiz karanlığa karşı bir ışık oldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık-emek meslek örgütlerinin “Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz” diyerek, bugün uygulamaya koyduğu bir günlük grev ile ilgili bir açıklama yaparak, “Eylemimiz; gelecek için bizlere umut verirken, ülkenin her yanını sarmış karanlığa karşı da bir ışık oldu” ifadelerini paylaştı.

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Sorunlarına dikkat çekmek, hekim ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen düzenlemenin Meclis içtüzüğüne aykırı olarak geri çekilmesine tepki göstermek için sağlık meslek örgütlerinin bir günlük grevi sona erdi. TTB Merkez Konseyi akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, greve katılan meslektaşları ile sağlık kuruluşlarına gitmeyerek eylemi destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

“KARANLIĞA KARŞI IŞIK OLDU”

Birçok ilin en büyük hastanelerinde, aile sağlığı, ilçe sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının tamamının greve gittiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Yoğun katılım ile gerçekleşen eylemimiz; gelecek için bizlere umut verirken, ülkenin her yanını sarmış karanlığa karşı da bir ışık oldu. “Bugün ayağa kalkmanın, bugün birbirimize güvenmenin, mesleğimizin taşıdığı gücü kullanmanın günüdür” çağrımıza yanıt vererek G(ö)REV eylemimize katılan başta genç hekimler olmak üzere tüm meslektaşlarımıza, tüm sağlık emekçilerine, sağlık emek-meslek örgütlerine, destek olan yurttaşlara teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz, örgütlülüğümüzden aldığımız güç ile haklarımızı alana kadar sürecektir. Hep birlikte mücadele ederek kazanacağız, çünkü ‘Emek Bizim Söz Bizim!'

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