TTB üyesi Yaman: Bakanlığın risk haritası gerçeği yansıtmıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında açıkladığı vaka sayılarının gerçek sayılarla örtüşmediğini söyledi. Yaman, iddiasına Antalya’yı örnek gösterdi.

Latif SANSÜR

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TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı risk haritalarının diğer ülkelerde paylaşılanlarla aynı anlamı taşımadığını söyledi. Bakanlığın yayınladığı risk haritasında iller arasındaki insidans (Risk altındaki sağlam kişilerin belirli sürede, belirli bir hastalığa yakalanma olasılığını gösteren ölçüt) farkını görsel olarak algılayabilmenin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Yaman, “Yüz binde vaka sayılarını gösteren haritalar diğer ülkelerden de bilindiği üzere illerde uygulanacak önlemlerin düzeyini ayarlamak için kullanılıyor. Vakalar artarsa önlemler sıklaşıyor ya da tam tersi. Bizde ise salgınla ilgili bir şey yapılıyormuş gibi bir hava yaratmaktan başka bir ise yaramıyor. En iyi ihtimalle Sağlık Bakan'ın attığı tweetlere konu olabiliyor” dedi.

Yaman, hastanelerden gelen bilgilerle açıklanan vaka sayılarının bazı illerde gerçek sayılarla örtüşmediğine Antalya’yı örnek gösterdi. Antalya'da Şubat sonundan bu yana vaka sayılarıyla bulaşıcı hastalık ölümleri arasında bir uyum olmasına karşın, Temmuz ayından itibaren bu dengenin değiştiğini, bulaşıcı hastalık ölümlerinin Nisan dalgasının 2 katına kadar çıkarken resmi vaka sayılarının yerinde saymaya devam etmesini örnek gösterdi.

“VAKA SAYILARI ÇOK DÜŞÜK YERLERDE YAPILAN ÖZEL BİR ŞEY YOK”

Yüz binde 50'nin altındaki vaka sayılarına sahip illerde bu sayılara ulaşmak için diğer illerden farklı hiçbir şey yapılmadığına dikkat çeken Yaman, “Örneğin 4 il Rize, Bingöl, Batman ve Bayburt'un 100 binde vaka sayıları 400'ün üzerinde. Bu çok yüksek bir sayı. İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da ise 100 binde vaka sayıları 50'nin altında. Biri diğerinden 10 katından fazla vaka sayılarına sahip bu yerlerde ise özel yapılan hiçbir şey yok” diyerek haritanın hazırlanma şekline ve vaka sayıları düşmüş gibi gösterilen illerin turizm kentleri olmasına dikkat çekti.

“VAKA SAYILARI GERÇEK SAYILARLA ÖRTÜŞMÜYOR”

Yaman çok önem taşıyan bir diğer sorunun ise açıklanan sayıların ne kadar doğru olduğuyla ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: ”Örneğin İzmir yüz binde 46 vaka sayısı ile çok yüksek olmayan bir insidansa sahip olmasına rağmen ölümler son iki haftada yüzde 45 arttı. İzmir'in üç katı vaka sayısına sahip Gaziantep'te ise ölümler İzmir'in yarısı kadar arttı. Kaldı ki İzmir'de aşılanma oranı Gaziantep'e göre daha yüksek. Hastanelerden gelen bilgiler de açıklanan vaka sayılarının bazı illerde gerçek sayılarla örtüşmediği yönünde. Bu konuda verebileceğim en somut örnek Antalya.”

ANTALYA'DA DİKKAT ÇEKEN VERİ

Antalya ile ilgili istatistikleri SÖZCÜ için incelerken çok ilginç sonuçlara ulaştığını söyleyen Güçlü Yaman, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir süredir internet sitesinde kentte yaşanan ölümleri sebepleriyle beraber yayınladığını hatırlatarak şunları söyledi: “Antalya'da yaşanan bulaşıcı hastalık ölümlerini burada görebilmek mümkün. Hazırladığım grafikte resmi vaka sayılarıyla bulaşıcı hastalık ölümlerini karşılaştırdım. Dikkat edilirse Şubat sonundan bu yana vaka sayılarıyla bulaşıcı hastalık ölümleri arasında bir uyum var. Vakalarının artmaya başlamasından birkaç hafta sonra bulaşıcı hastalık ölümleri de artmaya başlıyor, düşerken de benzer bir durum var. Temmuz'un ikinci yarısına gelindiğinde ise bulaşıcı hastalık ölümleri Nisan dalgasının 2 katına kadar çıkarken resmi vaka sayıları yerinde saymaya devam ediyor.”