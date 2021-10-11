TTB’den akademik ilan tepkisi: Bariz bir şekilde kişiler işaret ediliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) akademik değerlere aykırı, kamu yararını ve liyakati gözetmeyen ilanlar yayımladığını söyledi. TTB'nin açıklamasında üniversitenin 132 kadro için yayımladığı ilana dikkat çekilerek, "Bariz bir şekilde kişiyi işaret eden kriterler konulduğu" iddia edildi.

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TTB, SBÜ'nün 8 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de 173 akademik kadrosu için yayımlanan ilanına dikkat çekti, ilanın içeriğine tepki gösterdi. Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri (SUAM) adına açılan, 98'i doçent, 21'i profesör, 13'ü doktor öğretim görevlisi kadrosu toplam 132 kadro için yayımladığı ilanda akademik değerlere dikkat edilmediğini öne sürdü.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın iş barışını bozduğu, ekonomik ve özlük haklarında ciddi fark yaşanmasına neden olduğu, bu durumun hak gaspına neden olduğu belirtilerek, “Birçok hekim kamudan istifa etmekte, kamu bakanlık eliyle çökertilmektedir” denildi.

“BARİZ BİR ŞEKİLDE KİŞİLER İŞARET EDİLİYOR”

Açıklamada ayrıca, “Kadrolar incelendiğinde birçok defa olduğu gibi uzmanlık tezi veya bir yayını kadro için aranan şartlar olarak, bariz bir şekilde kişiyi işaret eden kriterler konulduğu, bilimsel gelişmeyi amaçlayan, denetlenebilir ve objektif ölçütler olmaktan uzak olduğu görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

SBÜ Rektörlüğünün yayımladığı “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ve Yüksek Öğrenim Kurumu'nun yönetmeliklerinde belirtilen kriterlerin uygulamadığı, bunun da bilimsel liyakat ve etik kurallarını ihlal anlamına geldiği ifade edilerek, “Bu aynı zamanda günümüzde biat kültürünün hâkim olduğu üniversitelerimizin bilimsel özerklik ve özgürlük duygu ve düşüncesinden ne kadar uzak olduğunun da bir göstergesidir” denildi. TTB'nin bu atamaların iptali için gerekli hukuki yollara başvuracağı hatırlatıldı.