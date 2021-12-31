TTB’den kapsamlı aşı öneri şeması

Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu tüm dünyada baskın varyant olmaya başlayan omircon varyantı sonrası için aşı öneri şeması hazırladı. Aşı şemasında aşılı, aşısız, eksik aşılı, hastalık geçirmiş herkesi ilgilendiren öneriler yer aldı.

Latif SANSÜR

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TTB'nin hazırladığı aşı şemasında özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler için koruyuculuğu daha yüksek olduğundan mRNA aşılarını (ülkemizde BioNTech) ilk seçenek olarak önerdi.

TTB, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onayladığı aşı seçeneklerinin arttırılmasını istedi.

SİNOVAC VE TURKOVAC SEÇENEKLERDE YOK

Covid-19 hastalığı geçirenler, daha önce aşı olanlar ile hiç aşı olmayanlar için detaylı hazırlanan aşı öneri şemasında, omicron varyantı sonrasında bilimsel verisi bulunan aşılara yer verildiği belirtildi. Bu nedenle şemada Sinovac ile Turkovac aşılarına yer verilmedi.

TURKOVAC İLE İLGİLİ BİLİMSEL VERİLER AÇIKLANMADI

Sağlık Bakanlığının, TTB ve konuyla ilgili uzmanlık derneklerinin tüm ısrarlarına rağmen, Türkiye'de üretilen ve acil kullanım onayı verilen Turkovac'ın, “güvenli” ve “etkili” olduğu ile ilgili bilimsel verileri açıklamaması nedeniyle aşı tablosunda yer almadı.

TTB, hafta içinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek “Bilimsel çalışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair bakanlık açıklamaları, ne yazık ki var olan aşı tereddüdünü daha da artıracaktır” ifadelerini kullanmıştı.