Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Yoğun bakımlar tekrar dolmaya başladı

Son aylarda yüksek bir hızla artan Covid-19 vaka ve vefat sayıları korkutuyor. Yeni vaka sayılarının artmasıyla birlikte yoğun bakımlardaki doluluk oranları da alarm vermeye başladı. Son durumu SÖZCÜ’ye değerlendiren Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Covid yoğun bakımlarındaki doluluk oranının yüzde 70’lerde olduğunu söyledi.

Batuhan SERİM

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Son kapanmanın ardından vaka sayılarında yaşanan düşüşler, yaz ve uzun bayram tatilinin ardından yeniden yükseldi. Vefat sayıları 300’lere dayanırken; yeni vaka sayısı ise 20 binleri aştı.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte gözler, yoğun bakımlarındaki doluluk oranlarına çevrildi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, son durumu SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Covid yoğun bakımlarındaki doluluk oranlarının Temmuz-Ağustos aylarından itibaren arttığına ve bu oranın şu anda yüzde 70'lerde olduğuna dikkat çeken Demirkıran, İstanbul'daki yoğun bakımlar için, “Alarmların çalması yakındır” uyarısında bulundu.

“İSTANBUL’DA YOĞUN BAKIMLAR TEKRAR DOLMAYA BAŞLADI”

Covid için açılan yoğun bakımlardaki hasta sayılarının Temmuz ayından önce azaldığını hatta sıfırlandığı yerler bile olduğunu söyleyen Demirkıran, “Temmuz-Ağustos ayından itibaren tekrar Covid hastaları yatmaya başladı. Ağustos'ta bu daha da artış gösterdi. İnsanların bir araya gelmesi, bunun yaygınlaşması bu durumda çok etkili oldu. Uzun bayram döneminden sonra gittikçe artan bir ivme kazandı hasta sayıları. Akdeniz bölgesinde (artış) çok fazla oldu. Antalya'da fazla. Doğu ve Güneydoğu'dakiler de (artış) fazla. Aşılama çok önemli. Oradaki asıl neden, aşılamanın yetersiz olması. İstanbul'da Covid yoğun bakımları tekrar dolmaya başladı, sayı artıyor. Alarmların çalması yakındır” şeklinde konuştu.

“YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YÜZDE 52’Sİ AŞISIZ”

Türk Yoğun Bakım Derneği'ne gelen veriler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Demirkıran, “Covid yoğun bakımındaki hastaların yüzde 52'si aşısız. Geri kalanları da aşılarının süresi epey geride kalmış olanlar ve aşılama programını tamamlamamış olanlar. Yani tek aşıda kalmış olanlar. İki doz aşılıların Covid yoğun bakımlarındaki oranı epey düşük. Bütün dünyanın söylediği verilerin bile altında” ifadelerini kullandı.

“VARYANTIN OLUMSUZLUKLARIYLA İLGİLİ SORUNLARIMIZ VAR”

“Biz; birinci, ikinci, üçüncü pikte açıkçası perişan olduk” diyen Demirkıran, “Hastalar dörder beşer içeriye girdiler. Aşılanmayla birlikte (yoğun bakıma) hasta yatış sayısı hızlı düştü. Ancak şu var, bu kez bir başka varyantla karşı karşıya kaldığımız için onun bulaştırıcılığı, olumsuz sonuçları daha fazla. Varyantın olumsuzluklarıyla ilgili sorunlarımız var şu an” açıklamasında bulundu.

“GELEN HASTALARIN ÇOĞU 30-60 YAŞ ARALIĞINDA”

Covid yoğun bakımına gelen hastaların yaş ortalamasında düşüş olduğunu da vurgulayan Demirkıran, “Covid yoğun bakımındaki hastaların yaş ortalamasında düşüş var, 30 ile 60 yaş arasına kadar indi. Zaten aşısız hasta yaş ortalaması 58 gibi şu an. Gelen yeni hastaların çoğu bu (30 ile 60) yaş aralığında” ifadelerini kullandı.

“MASKE, HİJYEN, SOSYAL MESAFE VE AŞILANMA ARTMALI”

Demirkıran, “Sizce okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla Covid yoğun bakımlarında bir artış yaşanması söz konusu mu? Böyle bir öngörünüz var mı?” sorumuza ise şu yanıtı verdi:

“Ben açıkçası, eğer önlemlere dikkat edilirse bunun çok olmayacağını düşünüyorum. Ama tabi önlemlere dikkat etmek koşuluyla. Maske, hijyen, sosyal mesafe ve aşılanmanın artırılması…”

“AŞI KORUYOR, AŞINIZI OLUNUZ”

Vatandaşlara seslenen ve aşı konusunda çağrıda bulunan Demirkıran, “Yani halihazırda bu kadar kötü senaryolara rağmen aşı olmamış ve aşı olmamayı hedef edinmiş vatandaşlarımız var. Aşı koruyor, o yüzden aşınızı olunuz. Maskeyi bir kol aksesuarı olmaktan çıkarıp tekrar yüzünüze takınız. Burnunuzu ve ağzınızı maskeyle kapatınız. Sosyal mesafeye uyunuz. Hijyeni unutmayınız” dedi.