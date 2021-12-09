“Türkiye gelecekteki pandemilere hazır değil”

Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi'nin, 2021 raporu dünyanın gelecekteki pandemilere ne kadar hazır olduğunu gözler önüne serdi. Ülkelerin tek tek incelendiği raporda, Türkiye "veri erişilebilirliği ve şeffaflığı" kategorisinde sınıfta kaldı.

Sozcu.com.tr

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Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi’nin, 2021 raporu dünyanın gelecekteki pandemilere hala hazırlıksız olduğunu ve çoğu ülkenin Covid-19 ile iki yıldır yaşamasına rağmen küçük çaplı salgınlara bile hazır olmadığını ortaya çıkardı.

Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi’ne (GSH Endeksi) göre, tüm ülkeler Covid’e etkili bir şekilde yanıt verecek ‘kritik kapasitelerden’ yoksun olarak değerlendirilirken, gelecekteki salgınlara ve pandemilere 2019’da olduğundan daha fazla hazır olmadığı belirtildi.

RAPORDA 195 ÜLKE YER ALDI

Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’ndaki Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ve Nükleer Tehdit Girişimi’nin bir araya gelerek hazırladığı endeks, dünyanın 195 ülkesinin sağlıkla ilgili acil durumlara ne kadar hazır olduğunu ölçtü.

Amerika Birleşik Devletleri, gelecekteki sağlık acil durumları ile başa çıkmak için en hazırlıklı ülke olurken, onu Avustralya ve Finlandiya takip etti. Türkiye, 195 ülke içerisinden 46’ıncı sırada yer aldı.

Rapora göre, Türkiye’nin indeks skoru yüz üzerinden 50 yani ortalama bir düzeyde yer alıyor. Türkiye’de olası bir salgının saptanma oranı ise yüzde 41,4 seviyelerinde seyrederken, salgına acil karşılık verme oranı yüzde 36,6’da kaldı. Yüzde 57,2’lik puanı ile riskli ülkeler arasında da ortalamanın üstünde kaldı.

‘TÜRKİYE VERİ ŞEFFAFLIĞINDA SINIFTA KALDI’

Türkiye, “veri erişilebilirliği ve şeffaflığı” kategorisinde ise sınıfta kaldı. Yüz üzerinden yüzde 23,3 oranıyla Türkiye, şeffaflık konusunda ortalamanın oldukça altında yer aldı. Hastaneler, sağlık merkezleri ve halk sağlığı merkezlerinin durumunun ise 2019 yılına oranla artış gösterdiği raporda, Türkiye, yüz üzerinden 30 puan alarak ortalamanın altında kaldı.

2019 yılında ‘biyogüvenlik’ notu 100 üzerinden 100 olan Türkiye’de 2021 yılında bu oran ise yüzde 20’lere kadar geriledi.

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