Turkovac aşısı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Turkovac inaktif aşı mı?

Türkiye’de aşılama süreci tüm hızıyla sürerken yerli aşı olan Turkovac’ta da son adımlar atılıyor. Bakan Koca, Turkovac'ın onay verilmesi halinde yıl bitmeden yaygın kullanıma girebileceğini açıkladı. Yerli aşı Turkovac'ın inaktif bir aşı olacağı belirtilmişti.

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Turkovac'ta da son adımlar atılıyor, faz çalışmaları birçok farklı şekilde gönüllüler üzerinden devam ediyor. Yerli aşı Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edildi.

TURKOVAC AŞISI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim.”

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ, mRNA MI?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli aşı olan Turkocav, Sinovac gibi inaktif türdedir.

TURKOVAC GÖNÜLLÜ OLMA SAYFASI (E-NABIZ)

TURKOVAC AŞISI İÇİN GÖNÜLLÜ NASIL OLUNUYOR?

e Nabız üzerinden Turkovac aşısı için gönüllü olunabiliyor. Gönüllü olmak için gereken şartları geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu şekilde sıraladı;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, gönüllü çağrısında bulundu. Bakan Koca, “Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3'üncü doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3 binimiz Turkovac'ı tercih etmeli” dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türk bayraklı görselde ise ‘3'üncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, Turkovac seri üretime geçsin' notu yer aldı.

“TURKOVAC'I SERİ ÜRETİME GEÇİRECEĞİZ”

Türkiye'nin, bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğunu ve bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

* Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin, aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir. Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına erişimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati öneme haizdir.

* Adil, bilimsel ve insani yaklaşım bunu gerektirmektedir. Bu anlayışla 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık.

* Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık. Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda ikinci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık.

* Ayrıca TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz.