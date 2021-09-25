Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac yan etkileri neler?

Turkovac için faz çalışmaları sürüyor. Acil kullanım onayı aşamasına gelen Turkovac aşısı için onay verilmesi halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceği açıklandı. Gönüllülere uygulanan Turkovac çalışmasında şu ana dek yan etki görülmedi.

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Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla sürerken yerli aşı olan Turkovac'ta da son adımlar atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Koca, “Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.” dedi.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

* Yerli aşımız Turkovac, acil kullanıma başvuracak aşamaya geldi. Turkovac aşılarımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.

TURKOVAC AŞISI YAN ETKİSİ VAR MI?

TURKOVAC'ın faz-3 çalışmasının devam ettiği 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllüler aşılanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 36 kişinin aşılandığını Kayseri Şehir Hastanesi'nde 650 kişi ise gönüllü olmak için başvuruda bulundu. Aşının uygulandığı 36 kişide herhangi bir yan etki görülmezken, Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, sürecin güzel bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Toker, “TURKOVAC aşılamasına faz-3 çalışması şeklinde devam ediyoruz. Türkiye'de birçok merkezde de eş zamanlı olarak başladı. Şu ana kadar 650 başvurumuz mevcut. E-nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi başvuru yapılabiliyor. Biz bu kişilere tek tek dönüş yapıyoruz. Kişilerin bu süreçte covid geçirip geçirmediği ya da başka bir aşıyla normal aşı takviminde aşılanıp aşılanmadığı sorgulanıyor. Akabinde herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı, aşı için bir engeli olup olmadığı planlanıp, randevu vererek hastanemize çağırıyoruz. Şuana kadar 36 gönüllümüzü TURKOVAC aşısı ile aşıladık ve herhangi bir yan etki görmedik. Süreç gayet güzel bir şekilde devam etti ve gönüllülerimiz gelmeye devam ediyor” diye konuştu.

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ, mRNA MI?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli aşı olan Turkocav, Sinovac gibi inaktif türdedir.