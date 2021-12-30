Turkovac aşısı randevu alma ekranı: Turkovac aşı randevusu nasıl alınır, Turkovac inaktif aşı mı?

Türkiye'de üretilen yerli aşı Turkovac için randevular açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halka çağrıda bulunarak, "Yarından (30 Aralık Perşembe) itibaren tüm vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere TURKOVAC randevularını alabilecek" dedi. Turkovac aşısı için randevu E-Nabız sisteminden alınabiliyor.

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Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla sürerken yerli aşı olan Turkovac için randevu sistemi açıldı. Vatandaşlar Biontech ve Sinovac aşılarının yanı sıra artık Turkovac aşısı da tercih edebilecek. Yerli aşı Turkovac’ın, tıpkı Sinovac gibi inaktif bir aşı olacağı belirtilmişti.

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU ALINIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Öte yandan Bakan Koca'ya, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen Bilim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olan Bakan Koca, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

*Vatandaşlarımızı TURKOVAC ile aşı olmaya, özellikle de hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Hıfzıssıhhanın yeniden dirilmesinin ilk adımı TURKOVAC.

*Bu sebeple de aşılarını erken dönemde, hatırlatma dozu da dahil olmak üzere TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum. Yarından itibaren tüm vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere TURKOVAC randevularını alabilecek.

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ, mRNA MI?

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli aşı olan Turkocav, Sinovac gibi inaktif türdedir.

MHRS RANDEVU SAYFASI

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

E NABIZ AŞI RANDEVUSU EKRANI

NE ZAMAN AŞI OLACAĞIM?

Corana virüsü için aşı sıranızın gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. e-nabız sayfası üzerinde “KEŞFET” bölümünde yer alan “AŞI TAKVİMİ” içerisinde yer alan “COVİD-19 AŞISI” kısmına tıklayınız. Eğer aşı için hakkınız bulunuyorsa MHRS sistemi üzerinde randevu alabilirsiniz.

Eğer “COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız.” yazısı yer alıyorsa ise sıranız henüz gelmemiştir.

MHRS RANDEVU ALMA

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.