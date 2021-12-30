Turkovac aşısını yaptırdı, ‘en iyi olduğuna inanıyorum’ dedi

Turkovac aşısını yaptıran İsmail Hakkı Özbek (73), daha önce 2 doz Sinovac ve bir doz da BionTech aşısı yaptırdığını belirterek, "Bizimkinin en iyisi olduğuna inanıyorum" dedi.

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Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesislerinde üretilmeye başlanan ve acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı, yurt genelindeki şehir hastanelerine dağıtıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın dün açıklama yapmasının ardından Turkovac, bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Türkiyenin aşı üretebilen 9 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Vatandaşlara yaptıkları bilinçlendirici çalışmalar sayesinde Turkovacın ilgi gördüğünü anlatan Prof. Dr. Çetinkünar, Aşılarımızı hatırlatma dozu olarak uygulamaya başladık. Turkovaca karşı tereddütler hisseden vatandaşlara bilgilendirme yapıyoruz. Normal aşıların oluşturduğu antikor yanıtının daha da yukarılarında antikor cevabı oluşturduğunu kendilerine anlatıyoruz. Bilgilendirme arttıkça talep de artacak dedi.

GÜNLÜK AŞILAMA 200-300E ÇIKTI

Hastanede aşılama çalışmaların yolunda gittiğini aktaran Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Omicron varyantı çıktıktan sonra toplumdaki vaka sayısında bir artış oldu ancak bu hastaneye yatış oranlarına yansımadı. Sadece bulaşıcılık bir miktar arttı. Tabii ki toplumsal bir öğrenilmişlik olması dolayısıyla halkımız tekrar aşıya rağbet göstermeye başladı. Son 1-2 aya kadar günlük 200-300 olan aşı sayımız 500-600a kadar çıktı diye konuştu.



BİZİMKİNİN EN İYİSİ OLDUĞUNA İNANARAK GELDİM

Aşı yaptırmaya gelen vatandaşlardan İsmail Hakkı Özbek (73) ise daha önce 2 doz Sinovac ve bir doz da BionTech aşısı yaptırdığını anlattı. Milli olduğu için Türk aşısını denemeye karar verdiğini kaydeden Özbek, Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizimkinin en iyisi olduğuna inanarak geldim. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum. Aşı olmayanlar intihar etmeye çalışıyor herhalde. Vakalar sürekli artıyor. Aşı olmayanların bize de zararı var. Onları mı koruyalım kendimizi mi koruyalım? Gelsinler aşılarını vurdursunlar. Genç-ihtiyar demesinler ifadelerini kullandı.

Hastanenin bilgi işlem servisinde çalışan Hasan Koyuncu (33) da daha önce 2 doz Sinovac aşısı yaptırdığını şimdi ise yerli aşı yaptırmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Koyuncu, Daha önce kafasında soru işareti olan herkesi Turkovaca davet ediyorum dedi.

DHA