Üniversiteli genç, HPV aşısını karşılaması için SGK’ya dava açtı

Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünden korunmak için HPV aşısı olan üniversite öğrencisi genç kadın, tek doz maliyeti 695 TL olan ve 3 doz şeklinde uygulanan aşının SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından karşılanması için dava açtı.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'da yaşayan D.Y. isimli üniversite öğrencisi genç kadın, doktorunun önerisi üzerine HPV (Human Papilloma Virüs/İnsan Papillom Virüsü) aşısı yaptırdı. Genç kadın, ilk dozu yaptırmak için cebinden 695 lira ödedi. Aşının 2'nci ve 3'üncü dozunu da yaptırmak istediği takdirde toplamda 2 bin 85 TL ödeyecek olan genç kadın, avukatı Nilda Baltalı ile İstanbul 20. İş Mahkemesine dava dilekçesi sunarak, aşının SGK tarafından karşılanmasını talep etti.

DİLEKÇEDE, 3 DOZUN MALİYETİNİN KARŞILANMASI İSTENDİ

Mahkemeye sunulan dilekçede, aşının 2'inci ve 3'üncü doz bedelinin yargılama süresince SGK tarafından hiçbir kesinti ve indirim yapılmaksızın tedbiren karşılanması ve kendisi tarafından ödenen 695 TL'nin de fiş tarihinden itibaren işleyecek faizi ile geri ödenmesi istendi.

“AŞININ PAHALI OLMASI NEDENİYLE BİRÇOK KADIN RAHİM AĞZI KANSERİNDEN ÖLÜYOR”

Dilekçede ayrıca, “Rahim ağzı kanseri aşı sayesinde önlenebilen öldürücü bir hastalıktır ancak aşıya erişimin ücretli ve pahalı olması nedeniyle birçok kadın rahim ağzı kanserinden dolayı yaşamını yitirmektedir. Aşı bedelinin ödenmesi için 8 Temmuz 2021'de davalı kuruma başvurulmuştur ancak talebimiz 5 Ağustos 2021'de reddedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

DAVA AÇILDI

Konuyla ilgili yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme, dava açılmasına karar verdi. Üniversite öğrencisi D.Y.'nin davacı, SGK'nın ise davalı olduğu davanın ilk duruşması İstanbul 20. İş Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada D. Y.'nin avukatı Nilda Baltalı ile SGK avukatı Mehmet Cem Koçak hazır bulundu.

SGK AVUKATI DAVANIN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmada beyanı sorulan avukat Nilda Baltalı, dava dilekçelerini aynen tekrar ettiğini belirterek eksik hususların giderilmesini istedi. SGK avukatı Mehmet Cem Koçak ise, davanın reddini talep etti.

DOSYA, 3 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖNDERİLEREK ERTELENDİ

Mahkeme, dava dosyasının onkolog, uzman doktor ve sosyal güvenlik uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti ile sosyal güvenlik hukuku alanında uzman bir bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

“ÜCRETSİZ OLMASI GEREKEN BİR AŞIDIR”

Duruşma sonrası Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Nilda Baltalı, “Bugün rahim ağzı kanserini önlemekteki en etkili araç olan HPV aşısının bedelinin iadesi için açtığımız davanın ilk duruşmasındaydık. Kadın müvekkilimizin aşıya ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ediyoruz çünkü bu bir haktır. Devletin karşılaması gereken sağlık hakkının gereği, ücretsiz olması gereken bir aşıdır” dedi.

“ÜCRETSİZ OLMAMASININ HİÇBİR AÇIKLAMASI YOKTUR”

Avukat Baltalı, “Sağlık Bakanlığı bu aşıyı karşılamak zorundadır diyoruz çünkü rahim ağzı kanserine sebep olan öldürücü nitelikteki bir virüs olan HPV'nin korunmasında en etkili yöntem budur. Bugün dünyada her iki dakikada bir, bir kadın hayatını, rahim ağzı kanserinden kaybederken, bizim ülkemizde bedeli 2 bin lirayı geçen bir aşının ücretsiz olmamasının hiçbir açıklaması yoktur”

“KADINLARIN ÖLMEMESİ İÇİN BU AŞININ ÜCRETSİZ OLMASINI TALEP EDİYORUZ”

“Biz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak kadınların ölmemeleri için, yaşam haklarına sahip çıkmaları için bu aşının ücretsiz olması gerektiğini savunuyoruz. Aşının ücretsiz olmasını talep ediyoruz, bu talebimiz gerçekleştirilene kadar da yılmayacağız. Biz buradan bu aşıyı olmuş bütün kadınlara çağrı yapıyoruz. Bu aşının bedelini ödemek zorunda değilsiniz” diye konuştu.

HPV NEDİR?

Genellikle genital bölgede sık nüks eden siğil oluşumu ve kadınlarda rahim ağzında kansere neden olduğu bilinen bir virüstür. Cinsel yolla bulaşır. Bu virüsün 100'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Tip 6, 11, 16 ve 18 olarak adlandırılanları, üst solunum yolunu da etkileyebilir.

HPV bir DNA virüsüdür. Bu virüsün en büyük özelliği, içine girdiği hücrenin DNA yapısını bozarak kanser oluşumunu başlatabilmesidir. 16 ve 18 numaralı olarak adlandırılan tipleri kanser oluşumuna en sık neden olduğu düşünülen tiplerdir. (Kaynak: Türk Kulak, Burun Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Vakfı)

HPV, ‘proflaktik (koruyucu, önleyici) aşılar' kısaca HPV aşısı ile kontrol altına alınabiliyor ve kanser önlenebiliyor. Ancak Türkiye'de tek dozunun maliyeti 695 TL, 3 dozun toplam maliyeti ise 2 bin 85 TL olan bu aşının, SGK tarafından karşılanmadığı biliniyor.

TTB, AŞININ ÜCRETSİZ OLMASI İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

TTB (Türk Tabipler Birliği), HPV aşısının, aşı takvimine eklenmesi için Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunmuştu. TTB, bakanlığa yaptığı çağrıda özetle, HPV aşılarının, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70'ini, genital siğillerin de yüzde 90'ını önlediği vurgulanmış, önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önüne geçilmesi için ulusal taramanın yanında, HPV aşılarının da ücretsiz olarak ulusal aşı programına eklenmesini talep etmişti.