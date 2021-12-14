Ürkütücü iddia: Tek kullanımlık ameliyat malzemesi tekrar tekrar kullanılıyor”

Prof. Dr. Cem Baykal, ameliyatlarda aslında tek kullanımlık olan malzemelerin hem kamu hem özel hastanelerde yıllardır tekrar tekrar kullanıldığını açıkladı. Devletin de en başından bu yana bu uygulamadan haberdar olduğunu vurgulayan Baykal, tek kullanım kuralına uymayanlara kesilen 10 bin liralık cezanın da 2011 yılında kaldırıldığını kaydetti.

Yusuf DEMİR

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Devletin medikal sektörüne olan borcunu ödememesinden ve TL’nin son dönemde aşırı değer kaybından kaynaklanan malzeme sıkıntısıyla bağlantılı yeni bir iddia ortaya atıldı.

İddia’nın sahibi Prof. Dr. Cem Baykal…

Özellikle kapalı ameliyatlarda kullanılan tıbbi malzemelerin aslında tek kullanımlık yani bir hastaya kullanıldıktan sonra atılması gerekirken atılmadığını tekrar tekrar kullanıldığını açıkladı.

Prof. Dr. Cem Baykal iddiasını biraz daha ileri taşıyarak, bunun hem kamu hem de özel hastanelerde yıllardır süren ve herkesin bildiği ama sustuğu bir uygulama olduğunu da ekledi.

Prof. Dr. Cem Baykal sıradan bir isim değil.

Türkiye’de ve yurtdışında saygın kurumlarda çalışmış, halen çok sayıda uluslararası bilimsel kuruluşun üyesi olan, uluslararası prestijli bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevi üstlenen, uluslararası bilimsel dergilerde onlarca makalesi yayımlanmış ve 2005 yılından bu yana Avrupa Servikal Kanser Birliği’nin Türkiye temsilciliğini yürüten bir hekim…

“DEVLET BUNU BİLİYOR”

Prof. Dr. Baykal sosyal medya hesabından paylaştığı konunun detaylarını SÖZCÜ’ye anlattı:

Devlet ya da özel hastanelerin hepsinde bu rutin bir uygulamadır. Devlet de bunu biliyor. Bu yüzden cezayı kaldırdı. Herhangi bir ceza uygulamıyor. Özel sigortalar da bunu biliyor.

Bunun aslında tıbben çok büyük bir sakıncası da yok ama regülasyon olursa daha doğru olacaktır. Devlet “reuse” yapanı (tekrar kullananı) cezalandıracağım ya da şu şu şu malzeme şu kadar kullanılabilir… Yani devlet düzenleme yapıyorum dese o da başımızın üstüne…

ABD’de belli şartlara bağlamış. Avrupa Birliği tamamen yasaklamış ama Türkiye’de bu konuda bir düzenleme yok. Yapmayın diye kanun var ama o kanunun ceza maddesi daha sonra kaldırılmış.

Devlet 2010 yılında, “Yasak, bunu yapmayacaksınız. Bunu yaptığınız anda kullanım başı 10 bin lira keserim. Astarı yüzünden pahalıya gelir. Onun için yapmayın” demiş.

Bir buçuk yıl sonra hiçbir açıklama yapılmadan bu ceza kaldırılmış. Birileri bu konunun peşine düşecekse, bu cezayı kaldıranlara soracak, “Bu cezayı neden kaldırdın” diye…

SÖZCÜ iddiayı Sağlık Bakanlığı’na sordu ancak henüz bir cevap alamadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA BÜYÜK YANKI YARATTI

Prof. Dr. Baykal sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

ASLINDA TEK KULLANIMLIK: Size sağlık sisteminden küçük bir anlık durum tespiti; özellikle laparoskopik (kapalı) ameliyatlarda kullandığımız tıbbi malzeme tamamıyla yurtdışından ithal malzeme ve aslında tek kullanımlık, yani bir hastaya kullandıktan sonra atılması gerekiyor.

5 DEFA KULLANIYORUZ: Almanya olsun ABD olsun deli gibi bizi kıskandıkları halde onların ürettiği ve kendi vatandaşlarına bir kez kullanıp attıkları ve ona göre üretilmiş cerrahi malzemeyi biz ortala 5 defa steril edip edip kullanıyoruz. oysa ruhsatında bile böyle bir izin yok.

YILLARDIR BÖYLE HERKES SUSUYOR: Neyse bu zaten yıllardır böyle olan herkesin bildiği ama sigorta şirketinden devlete kadar herkesin sustuğu bir durum. Herkesin işine geliyor 1000 dolarlık bir malzemenin fiyatının beşe bölünüp faturalanması.

YENİSİ GELMİYOR: Sizin bildiğiniz operasyon ücretleri de buna göre ayarlı hastanelerde. son bir kaç haftadır reuse (tekrar kullanım) dediğimiz bu şekilde kullandığımız alet edevatın yenilerinin girişinin olmadığı elimizdeki son ürünler olduğuna dair firma ve ameliyathane bildirimleri geliyor.

BAZI ÜRÜNLER ARTIK YOK: Bazı ürünler yok artık, yerine başkasını kullanarak işleri yürütüyoruz. ürünler ithal olduğu ve bir ithalatçı firması olduğu için firmalar da bu dolar artışı karşısında sallanmaya başladı çünkü en hızlı ödeme yapan hastane ya da kurum en az 6 ay sonra ödeme yapar bu sektörde.

DÖVİZDE KALIR BEKLERİM: Zaten hiçbir gelişmiş ülkede yapılmayan bir reuse olayı ile sürdürdüğünüz sistem firmanın bugün satıp 6 ay sonra parasını alacağım bir ürünün ticaretini yapacağıma dövizde kalır beklerim korumacı anlayışı yüzünden (haklı) çökmek üzere.

DEVLET 3 YIL SONRA İNDİRİM İSTİYOR: Devlet tarafıına hiç girmiyorum çünkü firmalar devlete bu ürünleri verdiklerinde ödemesini 2-3 yıl alamadıkları, ya da 3 yıl önce satıp faturasını kestikleri ürün için devletin dönüp “sen bunun 3 yıl önceki fiyatında biraz daha indirim yapmazsan ödemeyi unut” demesi rutin.

DEVLETTEKİ AMELİYATLAR DURDU: Yani demem o ki sizin markette gördüğünüz tuvalet kağıdından çok daha önemli ve hayati konu ve ürünlerde de sıkıntı büyüyor. Cerrahi malzeme kullanım olayı daha yoğun olan ortopedi ve beyin cerrahi gibi branşlarda devletteki ameliyatlar büyük yavaşlama içinde ya da durdu.

HERKESE BOL ŞANS: Sıkıntı büyük , herkese bol şans ve sağlık dilemekten başka elimizden gelen bir şey yok.

ÖZELDE VE KAMUDA: “Reuse” sistemi bütün özel hastanelerde bütün devlet hastanelerinde yapılan yerleşik bir uygulamadır. şu hastane bu hastane diye bir özel durum değildir. Ülkenin sorunudur!

SUÇLAMALARINIZI BAKANLIĞA: Doktorun, hastanenin sorunu değildir, aletin STERİL olduğundan ve de sağlam çalışır olduğundan emin olarak kullanırım ve ameliyatımı yaparım doktorun, hastanenin sorunu değildir, aletin STERİL olduğundan ve de sağlam çalışır olduğundan emin olarak kullanırım ve ameliyatımı yaparım, merak, suçlama YA DA BİLMEZLİKLERİNİZİ DOKTORA HASTANEYE DEĞİL ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNE VE BAKANLIĞA YÖNELTİNİZ.

İSTERİM Kİ YASAKLANSIN: Ülkemizde bunun yapılmadığı bir tane hastane yoktur. yoksa hastanem de ben de isterim ki sigorta firmaları ürün maliyetini tek kullanım için ödesin ve reuse yasaklansın. çünkü bunda hastane ya da doktorun bir karı kazancı yok!!!

AÇIN SORUN: Aranızda özel sigortalı olan kim varsa açsın sorsun sigortasına, “reuse malzeme ödemesi yapıyor musunuz” diye? Ya da bunu neden ödüyorsunuz, teşvik ediyorsunuz diye? ya da resmi kurumlara sorsun her ameliyat için tek sefer mi kullanılıyor tek kullanımlık malzemeler diye.

BEŞTE BİRİ FATURA EDİLİYOR: Eğer devlet ya da özel sigorta ben her ameliyat için kullanılan malzemenin (tek kullanımlık ) sterilizasyonunu kabul etmiyorum ve hastanelere kullanılanın parasını tam olarak ödeyeceğim derse, Ne hastane ne doktor bu işle uğraşmanın meraklısı değil. hastaneler 1000 tl olan malzemeyi 5 defa kullandıysa hasta başı 200 tl fatura ediyor sonuçta.

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