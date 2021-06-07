Uzmanlar duyurdu: Covid-19 aşılarını karıştırmak işe yarıyormuş

Dünya çapında 174 milyondan fazla insana bulaşan ve 3.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı birçok ülke Covid-19 aşısı geliştirdi.

Bazı ülkeler tek bir markanın geliştirdiği aşıyı tercih ederken birçok ülke vatandaşlarına farklı seçenekler sunuyor. Fakat Almanya’da yapılan bir araştırma corona virüsü aşılarını karıştırmanın da hastalığa karşı bağışıklık sağlamaya yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre AstraZeneca’nın aşısını olduktan 10 hafta sonra sonra Pfizer/BioNTech aşısını olmanın, aynı markaların iki dozunu olmaktan çok daha büyük etkisi olduğunu tespit etti.

Uzmanlar, araştırmanın henüz erken aşamalarında olduğunu vurgulayarak, aşıların kombinasyonları ile ilgili incelemelerin de devam ettiğini duyurdu. Farklı teknolojilere sahip aşıların kullanılmasının daha iyi koruma sağlayacağına dair iddialar ve teoriler bir süredir gündemdeyken, bilim insanlarının bu araştırmasında ebola gibi hastalıklarda da insanların bu şekilde korunabildiği hatırlatıldı.

340 GÖNÜLLÜ DAHİL OLDU

Berlin’deki araştırma hastanesi Charite’de 340 sağlık çalışanının dahil olduğu araştırmada bir gruba üç hafta arayla iki doz Pfizer/BioNTech aşısı verildi. Diğer gruba ise AstraZeneca aşısının ilk dozu verildi ve 70 gün sonra da Pfizer/BioNTech aşısının bir dozu verildi.

Leif Erik Sander tarafından takip edilen süreçte hem katılımcılara anket düzenlendi hem de kan değerleri ölçüldü. Araştırma kapsamında genelde bir sağlık sorunu ortaya çıkmazken, iki grupta da bağışıklık tepkisinin yakın seviyelerde olduğu görüldü. Fakat uzmanlar, farklı aşıları olanların hücrelerinin virüsü tespit etmekte ve buna göre konum almakta daha etkili olduğunu duyurdu.

T HÜCRELERİ DAHA YÜKSEK DEĞERDE

Bağışıklık sistemini koruyan T hücrelerinin daha yüksek değerlerde olduğu belirtilirken, bu araştırmanın henüz bir hakemli tıp dergisinde yayınlanmadığı hatırlatıldı. Araştırmayı yürüten Goethe Üniversitesi’nden Profesör Sandra Ciesek, “Bu bulgular çok önemli. Kısaca, bağışıklık tepkisi çok iyi ve beklediğimiz gibi çıktı” dedi. Bilim insanları yapılan araştırmanın verilerini ve sonuçlarını yakında paylaşacaklarını açıkladı.

Almanya’da aynı zamanda milletvekili de olan bilim insanı Karl Lauterbach da AstraZeneca-Pfizer kombinasyonunu tavsiye etti. Lauterbach, “Bu kombo tolere ediliyor ve iki doz BioNTech aşısından biraz daha kuvvetli” yorumunu yaptı.

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