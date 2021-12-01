Uzmanlardan kritik 3. doz aşı uyarısı: Yeni varyant kapıdayken…

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Covid-19’un yeni varyantı Omicron konusunda uyarılarda bulundu. TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, bu varyantın ülkemize girişini geciktirmek için yurtdışından gelişlerin kontrol altında tutulması gerektiğini belirterek, “Bu kış aylarında, üstelik Omicron kapıdayken 3. doz aşılar kesinlikle ihmal edilmemeli” dedi.

Latif SANSÜR

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Geçtiğimiz hafta ilk kez Güney Afrika'da belirlenen Omicron, dünya genelinde hızla yayılırken, akciğer sağlığı hekimlerinin örgütü TÜSAD, ülkemizde bir Omicron vakası görülmeden önlemler alınması gerektiği uyarısı yaptı.

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, “Şu aşamada panik yapmaya gerek yok ama özellikle riskli bölgelerden gelen kişilere havalimanlarına tarama ve izolasyon uygulanmalı” dedi.

“mRNA AŞILARI YÜZDE 90 ETKİLİ”

Kömürcüoğlu, Omicron ilgili alınması gereken önlemleri,

“Hatırlarsak Delta varyantı 2 ay içine dünya çapında ve ülkemizde yaygınlaşmıştı. Yeni Omicron varyantının ülkemize girişini ve yaygınlaşmasını geciktirmek için, başta Afrika ülkeleri olmak üzere özellikle Avrupa'dan Almanya, İngiltere ve Rusya gibi çok hızlı vaka artışı yaşanılan yerlerden ülkemize gelişlerde tarama ve izolasyon önlemlerinin düzenlenmesi gerekiyor.

İlk veriler mRNA aşılarının Omicron'a karşı yüzde 90 etkili olarak açıklandı. 3. doz olanlarda ise etkinlik oranı yüzde 93, yani oldukça etkili. Delta varyantında bu etkinlik yüzde 95 idi. Delta'ya göre Omicron 1,3 kat daha bulaştırıcı. Bu nedenle 3. doz aşıların yapılması çok önem kazanıyor. Aşılama hızlanılmalı ve çocuklarda da aşılama yaşı düşürülmeli” ifadeleri ile dile getirdi.

KOLAY VE HIZLICA BULAŞIYOR

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Omicron'un neden endişe verici bir varyant türü olarak kabul edildiğini şöyle açıkladı:

“Güney Afrika deneyiminde hastalığın aşırı yorgunluk ve başağrısı ama genelde daha hafif seyrettiği, tat-koku alma bozukluğunun olmadığı bildirildi. Ancak Omicron ‘S' spike proteinde 32 farklı mutasyon içeriyor ve Covid-19'un ilk tanımlanmasından günümüze en kompleks mutasyonlara sahip varyant olarak da kabul ediliyor.

Spike proteindeki mutasyonlar ile kolay ve hızlı bulaşma ve hücreye daha fazla tutunma potansiyeli olabileceği düşünülüyor. Mevcut aşıların etkinliğinde azalma ve antikordan kaçma özelliği taşıyabilir. Bu nedenle dünya genelinde uyarılar ve özellikle Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları konulmaya başladı.”

AŞILAMA ORANLARI ARTMALI

Bireysel önlemlerin her zaman önemini koruduğunu vurgulayan Kömürcüoğlu, bu konuda da şu ifadeleri kullandı:

“Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde kapalı alanlarda etkili maske kullanımı, mesafeye dikkat etmek ve aşılarımızı tam doza tamamlamak en önemli tedbirler. Aşılamada 3. dozları özellikle vurgulamak istiyorum; kesinlikle ihmal edilememeli ve hızlanmalıyız.

Dünya çapında aşılama belirli oranlara ulaşmadıkça yeni varyantların oluşumunu engellemek imkânsız gibi görünüyor. DSÖ pandeminin aşısızların pandemisi olacağını belirtmişti, yeni varyantla salgın seyrine maalesef tekrar başa dönüş oluyor.

Bu nedenle pandeminin 2. Yılını doldururken aşıların artık etkinliği çok net ve Corona ile mücadele aşının önemi artık tartışılır bir konu olmaktan çıkmalı ve aşılamada tekrar artış sağlanmaya yönelik kampanyalar yapılarak bir an önce istenen seviyeye çıkmalı.”

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