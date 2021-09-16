‘Uzun Covid’ çocukları da vuruyor: Her 10 kişiden 1’inde semptomlar geçmiyor

İsrail'de corona virüsünde uzun süre geçmeyen semptomlara ilişkin yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 'Uzun Covid' adı verilen durumun her 10 çocuktan 1'inde görüldüğü tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, 4.6 milyon insanın ölümüne yol açan salgının şifreleri çözülmeye çalışılıyor.

Hastalığı atlatan pek çok kişide uzun süreli semptomlar baş gösterirken, İsrail’de söz konusu durumla ilgili çarpıcı bir veri paylaşıldı. İsrail Sağlık Bakanlığı, virüsün çocuklar üzerindeki etkisine dair açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında İsrail’de her 10 çocuktan 1’inde ‘Uzun Covid’ görüldüğü belirtildi. Açıklamada çocukların hastalığı atlatsa da semptomlarının aylarca sürdüğü ifade edildi. Telefonla yapılan anketlerde Mayıs-Haziran 2021 döneminde, 3-18 yaş arası çocukların ailelerinden 13 bin 834 kişiyle görüşüldü.

SEMPTOMATİK GEÇİRENLERDE DAHA FAZLA



Sonuçlara göre çocukların yaklaşık yüzde 11.2’sinin ‘Uzun Covid’le mücadele ettiği ortaya çıktı. Ankette, yaş olarak daha büyük çocukların ‘Uzun Covid’den daha çok etkilendiği belirlendi. 12-18 yaş arasındaki grupta, hastalığı semptomatik olarak geçirenlerin, asemptomatik olanlara göre ‘Uzun Covid’ geçirme oranının daha yüksek olduğu vurgulandı.

Anketin son bölümündeki açıklamada, “Dünya genelindeki kümülatif sonuçlara bakıldığında, corona virüsünün uzun süreli etkilerinin yalnızca yetişkinler arasında değil, çocuklar arasında da görüldüğü ortaya konuyor” denildi.