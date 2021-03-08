Vaka sayıları bir ayda 4 kat artan Sinop, kırmızı listeye girdi

TÜİK 2020 yılı verilerine göre 77,66 oran ile Türkiye’nin en mutlu şehri olan Sinop, son dönemde corona virüsü vakalarının hızı bir şekilde artmasıyla gündeme geldi. 8-14 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka haritasına göre 79,52 oranıyla turuncu listede (yüksek riskli) bulunan Sinop, son açıklanan 27-Şubat 4 Mart vaka haritasında 314,15 oran ile Samsun’dan sonra ikinci sıya çıktı. 216 bin 460 nüfuslu kent, vaka sayısı bir ayda yüzde 400 artış gösterince kırmızı listeye girdi.

“BAŞKA ŞEHİRDEN GELENLERE KARANTİNA UYGULANMALI”

Sinop küçük ve Karadeniz’in en çok turist alan şehri olduğunu söyleyen Tabipler Odası Başkanı Beyatlı Ercan, “Burada insanların birbirlerine saygılı ve sevgi gösterirler. Bu yüzden mutlu bir şehir oluyor. Ama corona virüsü döneminde kurallara uyma konusunda halkımız birbirlerine pek saygılı olmadılar. Risk oranı arttıktan sonra maske- mesafeye daha çok dikkat etmeye başladılar. Başka bir neden de özellikle hafta sonu çevre illerden gelen çok. İnsan hareketliği fazla. Bunun engellenmesi lazım. Kentte gelenler karantinaya alınmalı ya da diğer illerle bağlantısı kesilmeli. Bu hareketlilik olduğu sürece artış da devam edecektir” diye konuştu.

“İNGİLİZ VARYANTI VAKA SAYILARINI HIZLI ARTTIRDI”

Sinop’ta olduğu gibi Türkiye genelinde de vaka sayılarınım hızlı bir şekilde artmasının en büyük nedenlerinden birinin de İngiliz varyantı virüs olduğunu belirten Ercan, “Bu kadar hızlı bir artışın başka bir açıklaması olamaz. Bir hastamda İngiliz varyantı virüs tespit ettik. Evinde karantina uygulandı. Ama 4 günde sonra aynı aileden 5 kişi hasta oldu. Yani çok hızlı yayılıyor. Bunun önüne geçmenin de en tek yolu, yeniden testleri pozitif çıkan kişiler yurtlarda karantinaya alınmalı. İlk başlarda sayılar bu kadar yüksek değilken kapanma uygulandı. Şimdi de tam kapanma yapılmalı” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VİDEO İLE UYARDI

CHP’li Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’da sosyal medya hesabından bir video paylaşarak vatandaşları uyardı. Sinop’un mutlu bir şehir olduğunu ve sokaklarda mutlu insanların dolaştığını dile getiren Başkan Ayhan, “Bu kentin mutluluğuna mutluluk katmak bizim elimizde. Geçen hafta yayınlanan pandemi haritasındaki rengimizi kırmızıdan maviye dönüştürmek bizim elimizde. Turizm sezonumuzun yaklaştığı bu dönemlerde eskisi gibi turizm sezonumuzda coşkuyla misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz, parklarımızı, bahçelerimizi mutlu insanlarla dolduracağımız o yaz günlerinin özlemini çekerken kısa bir süreliğine maske-mesafe- hijyen kurallarına azami gayret göstererek özlediğimiz mutlu ve sağlıklı günlere dönmek mümkün. Bunu hep birlikte başarabiliriz” dedi.