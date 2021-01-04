‘Vaka sayıları bir haftada 5 kat arttı’

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde corona virüsü vakalarının artması üzerine Kaymakamlık açıklama yaptı.

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ”Rehavete kapılma hatasına düşülürse, son bir haftada 5 kart artan vaka sayılarının daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Salgın ile ilgili tüm önlem ve tedbirler artırılmış olup, kontroller titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Ancak birlikte hareket etmediğimiz sürece daha da kısıtlayıcı tedbirlerin uygulamaya geçmesi de kaçınılmaz olacaktır. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, kolluk kuvvetlerimiz ve diğer kamu personellerimiz salgınla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Ancak salgının durdurulmasında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde, rehavete kapılmadan, alınan tüm tedbirlere titizlikle riayet edilmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, misafirlik, ziyaret, tören gibi sebeplerle topluluk oluşturacak şekilde bir araya gelinmemesi büyük önem arz etmektedir. Salgınla mücadelemizde vatandaşlarımızın işbirliğini ve desteğini bekliyor, önlem ve tedbirlerin en etkili şekilde sonuç vermesi için birlikte hareket etmeyi rica ediyoruz. Unutmayalım ki rehavet, virüsün en önemli dostu, sağlığımızın en büyük düşmanıdır” ifadeleri kullanıldı. (İHA)