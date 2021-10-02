Vaka sayısı en çok artan 10 il belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül 2021 tarihleri arasına ait haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Vaka sayısı en çok artan 10 ili de açıklayan Bakan Koca, "Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.

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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haritayı paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 238.33, Ankara'da 394.70, İzmir'de 49 oldu.

Önceki hafta (11-17 Eylül) Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 229.92, Ankara’da 343.08, İzmir’de 49.58 olmuştu.

Kayseri, 100 bin kişide 539.31 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 41.50 ile Van…

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, 18-24 Eylül arasında vaka sayısı en çok artan 10 ilin Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik olduğunu duyurdu.

Koca, paylaşımında “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez.” mesajına da yer verdi.

AŞILAMADA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı bir başka paylaşımda ise ”Bugün 110 milyon dozu aştık! Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da birinci, tüm dünyada 7. ülkeyiz! İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var.” bilgisini verdi.