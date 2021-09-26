Vakaların en çok arttığı Zonguldak’ta haritada kızardı

Zonguldak, 100 binde 203,65'ten 361,63'e yükselen vaka sayılarıyla en çok vaka yaşanan iller arasında üçüncü sırada yer aldı. Vaka yoğunluğu ise Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, önceki gün haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre Zonguldak; vaka sayısı en çok artan iller arasında üçüncü sırada yer aldı.

Bir önceki hafta açıklanan verilere göre vaka sayısı 100 binde 203,65 iken 11-17 Eylül tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı 100 binde 157,98 artış göstererek 361,63’e çıktı. Korona virüse yakalanan vatandaşlar belirtiler yaşayınca sağlık ekiplerine haber verdi.

Temaslı hastalar da izolasyona tabi tutuldu. Vaka artışlarının önüne geçebilmek için filyasyon ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki artışların dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak gözükmesi ise tedirgin etti.

Öte yandan, kentte aşı uygulamaları da yoğun bir şekilde sürüyor.

En az bir aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında Zonguldak’taki aşılanma yüzdesi 85,9 olarak açıklandı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında ise Zonguldak’ın aşılanma yüzdesi 74 olarak açıklandı.