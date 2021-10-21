Verilen sözler tutulmadı… Dünya aşı bağışında sınıfta kaldı: 1.8 milyar dozdan yalnızca yüzde 14’ü ulaştı

Uzmanlar, salgını bitirebilmek için corona virüsüne karşı geliştirilen aşıların gelir durumuna bakılmaksızın herkese ulaştırılması çağrısı yaparken, hem varlıklı ülkeler hem de aşı üreticileri verdikleri bağış sözünü tutmak konusunda sınıfta kaldı.

Sozcu.com.tr

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Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıktıktan sonra 4.9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor.

Salgını bitirebilmek için pek çok ilaç üreticisi aşı geliştirse de, söz konusu aşıların dünya nüfusuna adaletli bir şekilde dağıtıldığını söylemek mümkün değil. Uluslararası Af Örgütü, ActionAid ve Oxfam sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülen ortak çalışmaya göre, bugüne dek yoksul ülkelere bağışlanacağı söylenen aşıların yalnızca yüzde 14’ünün ulaştırıldığı ortaya çıktı.

EN ÇOK GÖNDEREN ABD



Guardian gazetesinin haberine göre aşılar geliştirildikten sonra toplam 1.8 milyar doz aşı bağışlanacağı söylendi. Bu aşıların yalnızca 261 milyonu ulaştı. İngiltere 100 milyon doz aşı sözünden 9.6 milyonunu gönderirken, Kanada 40 milyon dozdan 3.2 milyon, ABD ise 1.1 milyar dozdan 177 milyon dozu ulaştırdı.

COVAX DA HÜSRANA UĞRADI



Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) bağış yapan aşı üreticileri de sözünü tutamadı. COVAX’a bağışlanacağı söylenen aşı miktarı 994 milyon dozdu. Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech’in yoksul ülkeler için şu ana dek teslim ettiği miktar yalnızca 120 milyon doz aşı.

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