‘Aşı olmayanlar büyük risk altında’
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, aşının corona virüse karşı koruyucu etkisini bir kez daha ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, tam aşılı olan kişilerin yüzde 1'inden azı virüs kaparken, hastaneye başvuru ile ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.
ABD’de yer alan Kaiser Family Foundation tarafından yapılan yeni bir araştırma, corona virüse karşı aşılı olan kişilerin yüzde 1’inden azının virüs kaptığını ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, hastaneye başvuran kişilerin yüzde 90’dan fazlasının aşı yaptırmadığı ortaya çıkarken, ölümlerin yüzde 95’ini de aşı yaptırmayan kişiler oluşturuyor.
Kovid-19 aşısı yaptıranların sadece yüzde 0,004’ünden azı virüs nedeniyle hastaneye başvururken yüzde 0,001’den az kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine dayanarak Kaiser Family Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre, corona virüs aşısı yaptıranların virüse yakalanma oranının yüzde 1’in altında olduğu vurgulanırken, aşı olmayanların hala büyük risk taşıdığı ifade edildi.
Hindistan’da görülen Delta varyantının ABD’de de görülmeye başlamasıyla ülkedeki vaka ve ölümlerde yeniden artış gözlemlendi.