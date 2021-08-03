‘Aşı olmayanlar büyük risk altında’

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, aşının corona virüse karşı koruyucu etkisini bir kez daha ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, tam aşılı olan kişilerin yüzde 1'inden azı virüs kaparken, hastaneye başvuru ile ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

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ABD’de yer alan Kaiser Family Foundation tarafından yapılan yeni bir araştırma, corona virüse karşı aşılı olan kişilerin yüzde 1’inden azının virüs kaptığını ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, hastaneye başvuran kişilerin yüzde 90’dan fazlasının aşı yaptırmadığı ortaya çıkarken, ölümlerin yüzde 95’ini de aşı yaptırmayan kişiler oluşturuyor. Yoğun bakımdaki corona hastalarının % 80'i aşısız