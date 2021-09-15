Yeni corona virüsü dalgasını engellemek için ülkeler harekete geçti

Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya, kış mevsiminin yaklaşması, Delta varyantının hız kazanması ve okulların açılmasıyla birlikte yeni bir corona virüsü dalgasına karşı önlemlerini artırmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 226 milyondan fazla insana bulaşan ve 4.6 milyondan fazla insanın da ölümüne sebep olan corona virüsü Delta, Mu ve C.1.2 gibi yeni mutasyonlarla yayılmasını sürdürüyor. Birçok ülkede okulların açılması, kademeli normalleşme ve yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte yeni bir Covid-19 dalgasını endişeyle bekliyor.

Aralarında Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya’nın da olduğu çok sayıda ülke ise, yeni bir corona virüsü dalgasını hem sosyal hem de ekonomik bağlamda kaldırmayacakları için çok sıkı önlemler almaya başladı.

FRANSA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AŞI ZORUNLULUĞU

Fransa’da yeni bir salgının patlak vermemesi için bütün sağlık çalışanlarına ve bakımevi çalışanlarına corona virüsü aşısı yapılması zorunluluğu getirildi. Bu karar ülkede tartışma başlatırken, Paris yönetimi 15 Eylül’e kadar sağlık çalışanlarından en az bir doz aşı olmalarını istedi. Resmi makamlar, 7 Eylül itibariyle bakımevi çalışanlarının yüzde 84’ünün aşı olduğunu duyurdu.

Fransa ayrıca 2022’nin başlarında 18 milyon insana üçüncü doz aşı yapma kararı alırken, önceliğin 65 yaşın üzerindekiler ve kronik rahatsızlığı olanlar olduğunu duyurdu. Öte yandan Fransa’da yetkililer Covid-19 kartı ile sosyal yaşama adapte olabilecek.

Son 6 ayda corona virüsünü yendiğini kanıtlayan, aşı olan ya da yakın zamanda negatif corona virüsü testi sonucu verenlerin kullanabileceği aşı kartı ile bar, restoran, müze ve stadyumlara giriş yapılabilecek.

İki doz aşı olanlar hariç bütün turistlerin negatif Covid-19 testi göstermesine zorunluluk getirildi. Fransa’da ayrıca toplu taşıma araçlarında ve kamuya açık alanlarda maske takmasına zorunluluk getirildi.

Eylül ayının başında okullara geri dönen çocuğa da maske zorunluluğu getirilirken çocuklara aşı da gündemde.

BİRLEŞİK KRALLIK: KAPANMA SON ÇARE

Corona virüsü salgınını zor bir şekilde atlatmaya çalışan ve kademeli normalleşmeye başlayan Birleşik Krallık’ta Başbakan Boris Johnson, gece kulüplerine girişte zorunlu olan aşı pasaportu kararını iptal edeceğini söyledi. Covid-19 dolayısıyla alınan bazı OHAL kararlarını da gevşeteceğini söyleyen Johnson, tam kapanmanın son çare olacağının altını çizdi.

İngiliz yetkililer 14 Eylül’de, 50 yaşın üzerindekilere üçüncü doz Covid-19 aşısı yapılacağını duyurdu. Bu kararın yanı sıra İngiltere’de 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da Covid-19 aşısı yapılacak. Hükümetin sağlık danışma kurulundaki yetkililer aşı ile çocukların eğitimindeki aksaklıkların önüne geçileceğini aktardı.

Öte yandan İskoçya’da Eylül ayının sonundan itibaren aşı kartı ile mekanlara giriş yapılma kararı aldı.

ALMANYA: AŞI PASAPORTU ZORUNLU

Çok sıkı önlemler alan Almanya’da yeni bir corona virüsü salgınına karşı 12 yaşın üzerindeki bütün bireylerden toplu taşıma ve araçlara binerken aşı pasaportu isteneceği belirtildi. Covid-19’u yendiğine dair bir belge ya da negatif Covid-19 testi göstermeyenlerin ise hava, kara ya da deniz yoluyla ülkeye girişi yasaklandı.

Toplu taşımada medikal yüz maskesi kullanma zorunluluğu getirildi. Öte yandan Almanya’da corona virüsü aşısı zorunlu değil. Bazı eyaletler aşı zorunluluğunu işletmelere bıraktı. Ülkede 11 Ekim’den itibaren Covid-19 testleri ücretli bir şekilde yapılacak.

İTALYA: MASKE ZORUNLU

Corona virüsü salgınını en şiddetli hisseden ve 2020’nin başında Çin’den sonra en büyük tahribatı yaşayan İtalya’da da sıkı önlemler uygulanmaya başlandı.

Ülkede kronik rahatsızlığı bulunan ve risk altındaki gruplara üçüncü doz aşı yapılmasına onay çıktı. “Yeşil Geçiş” olarak da bilinen sağlık dokümanını kullanan İtalya’da uzun mesafe ve şehirlerarası yolculuklarda bu sistem kullanılıyor. Öte yandan birçok etkinlikte ve okullarda da bu sistem uygulanıyor.

Kişinin aşı olup olmadığına dair ya da negatif test sonucuna veya virüsü yendiğine dair belgelerin olduğu bu uygulama birçok alanda kullanılıyor.

Aşı bütün sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, bakımevi çalışanları ve eczacılar için zorunlu hale getirildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 1 Eylül’de yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin aşılara tam onay vermesinin ardından aşının zorunlu hale getirileceğini açıklamıştı. Öte yandan ülkede bütün kapalı alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. İtalya, Avrupa’da Birleşik Krallık’tan sonra Covid-19’a bağlı en çok ölümün yaşandığı ülke oldu. İtalya, dünya genelinde ise en çok ölümün yaşandığı 8’inci ülke konumunda.

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