Yeni mutasyonun ne gibi riskleri var?

Coronavirüsün yeni mutasyonu ülkemizde de tespit edilirken, hemen herkes bu durumla ilgili riskleri merak ediyor. İşte Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin'in açıklamaları…

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Bilim adamları, virüsü vücuttan içeri girmeden önce durdurmanın yollarını arıyor. Ancak virüsteki viral başak proteinleri, hücresel giriş için protein parçalayıcı enzimlere (proteazlara) güveniyor. Virüsteki sivri uç, bir hücrenin ACE2 reseptörüne takılmadan önce furin enziminde (insan vücudunda karaciğer, akciğer, ince bağırsaklar gibi birçok dokuda yer alan enzim) aktifleşir. Daha sonra başak proteini hücre zarına yapışarak viral bölünmeyi başlatır. Furin'i bastırmaya yönelik ilaç çalışmalarında henüz bir başarı yok. Çünkü furin insan vücudundaki en temel enzimdir. Bu enzim olmadan yaşayamayız.

TEHLİKELİ SONUÇLARI OLABİLİR

Bir biyolog olarak, yeni bir öngörümü tüm dünya bilim insanlarıyla paylaşmak istiyorum. Bir hücreyi enfekte etmek için coronavirüsler, spesifik hücre enzimleri (Tip II Transmembran Serin proteaz-TMPRSS2) tarafından aktive edilen bir süreç olan hücre zarına bağlanan bir “başak protein (S)” kullanır. Başak protein, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) olarak bilinen insan hücreleri üzerindeki bir “reseptöre” bağlanır. Bazı coronavirüsler için reseptörler tanımlanmıştır. İnsanlarda hastalık yapan coronavirüslerden HCoV-SARS ve HCoV-NL63 virüsleri ise , ACE2'nin farklı bölgelerine bağlanır. SARS-CoV-2'nin İngiltere'de ortaya çıkan “yeni mutantı”nın özellikle başak proteinindeki çok sayıdaki yeni mutasyon, gelecekte tehlikeli sonuçlar doğurabilecek olası mutasyonların habercisi olabilir!

HÜCRELERE YENİ BİR RESEPTÖRLE BAĞLANIRSA

Çabuk yayılma ve mutasyon hızı, SARS-CoV-2 öldürücü virüsünün, ACE2 dışında, insan vücudundaki değişik hücrelere “başka yeni bir reseptör“ vasıtasıyla bağlanabilme yetisi kazanabilmesini sağlayabilecek yeni bir durum yaratabilir. Yeni mutasyonlara bağlı böyle bir gelişme, SARS-CoV-2 virüsünün ACE2 reseptörüne bağlanmasını önleyebilecek ilaç araştırmalarına her geçen gün yenilerinin eklenmesini ortaya çıkarabilir! Çünkü, ACE2 ile ilgili ilaç çalışmalarında da henüz bir başarı yok. İlaçla tedavi de uzun bir süre mümkün olmayabilir. Umarım bu durum gerçekleşmez.Ayrıca yeni mutant virüs bu hızla yayılmaya devam ederse mevcut aşıları etkisiz hale getirecektir.