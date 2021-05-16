Yorgunluğa iyi gelen ilaç gibi besinler

Yorgunluk pandemi sürecinde daha yaygın bir sorun haline geldi. Üstelik baharla birlikte genç yaşlı herkes enerji düşüklüğünden yakınır oldu.

‘Bugünlerde beslenmenize ekleyeceğiniz vitamin ve minerallerle bu sorunla başa çıkabilirsiniz' diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, enerjinize enerji katabileceğiniz 8 besini şöyle sıraladı…

BU TAVSİYELERE DİKKAT!

■ Enerjik olmak için sağlıklı ve dengeli beslenme düzeninizde meyve ve sebzeleri eksik etmeyin.

■ Bahar yorgunluğunun önlenmesinde vücudun günlük gereksinim duyduğu enerji ve besin ögelerinin eksiksiz alınabilmesi için öğün atlamayın.

■ Isınan hava ile artan su ihtiyacınızı giderin. n Yüksek kafein ve sigara tüketiminden uzak durun.

■ Güneş ışığı seratonin salgısını artırır. Açık havada düzenli yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin.

■ Uyku kalitenize dikkat edin.

■ Şerbetli tatlı tüketmeyin. Bu kan şeker dengenizi korumanızı zorlaştırarak yorgunluğunuzun artmasına neden olabilir.

■ Hızlı yemek kan şekerinizin hızlı yükselmesine neden olarak halsizlik hissinizi arttırabilir.