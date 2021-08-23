12 yaşındaki çocuğun NFT koleksiyonu 24 saatte tükendi

12 yaşındaki Benyamin Ahmed'in oluşturduğu balina NFT'leri 24 saatte tükendi. Ahmed, günde 160.000 bin dolardan fazla kazandı.

Sozcu.com.tr

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Amerikalı sanatçı Beeple’ın dijital çizimini mart ayında rekor fiyata (69,3 milyon dolar) satışından sonra NFT’lere olan ilgi hızla arttı. Pek çok sanatçı, model, tasarımcı NFT satışıyla dikkat çekti.

12 yaşındaki Benyamin Ahmed de NFT dünyasına merak saranlardan… Ahmed, bir stok görüntüden esinlenerek Weird Whales (Garip Balinalar) ismini verdiği bir NFT koleksiyonu oluşturdu.

Ahmed, “NFT alanıyla ilgilenmeye başladım, çünkü başlangıçta bunun çevrimiçi esneklik tanıdığı için harika olduğunu düşündüm” diyor. Ancak Ahmed, daha sonra CryptoPunks ve Bored Ape Yacht Club gibi popüler NFT koleksiyonlarını gördükten sonra kendi koleksiyonunu geliştirmeye karar veriyor.

9 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ

Ahmed, şimdiden 106 ether toplamayı başarmış. Başlangıçta eğlenceli bir öğrenme etkinliği olarak gördüğü uğraş, dokuz saat içinde tükenen çok kârlı bir projeye dönüştü.

Bir ether geçtiğimiz hafta 3.041,24 dolar civarında işlem görüyordu. Bu, Ahmed’in kazancının yaklaşık 322.346 dolar değerinde olduğu anlamına geliyor. Üstelik, Ahmed’in hiçbir bankada hesabı yok, şimdilik kazancını kripto olarak tutmayı tercih ettiğini söyledi.

Ahmed, çalışmaya Photoshop’ta daha sonra NFT’ye çevirebileceği resimler oluşturarak başladı. Ancak 40 görüntü oluşturduktan sonra bunun çok fazla zaman ve çaba olduğunu fark etti. Ardından babası Imran Ahmed’den python komut dosyası kullanarak tonlarca NFT oluşturmanın daha kolay bir yolu olduğunu öğrendi. Imran, Benyamin’e nasıl kod yazılacağı konusunda rehberlik etti.

DİJİTAL DÜNYADA VİRAL HALİNE GELDİ

Benyamin, Insider’a “Bunu araştırdım ve tüm kodlarını yayınlayan başka bir NFT koleksiyonu olan Boring Bananas’ı buldum. Ve kodlarını kullanarak 3,350 Garip Balina’yı yaratmayı başardım” dedi.

Benyamin, Boring Banana dijital araştırma ekibi üyesi Vee’nin kendisine NFT koleksiyonunu oluşturmasına izin veren kodu gönderdiğini söyledi. Ardından, farklı özellik katmanlarını ve arka planlarını işlemek için özelleştirdi. İşi bittiğinde, sürecini paylaşmak için Twitter hesabı @ObiWanBenoni’ye gitti:

“12 yaşında bunu nasıl yapabildiğime dair bir tweet yazdım ve sonra Boring Bananas bir tweet attı. Bir şekilde viral oldu.”

KODLAMA ONUN İÇİN BİR İŞ DEĞİL, HOBİ

Bentamin’in babası Imran sonucun bu şekilde olmasını beklemediğini söylüyor: “Daha düşük fiyatlandırdı, ama yine de hemen satılacağını asla beklemiyorduk. Bu yüzden onu bu konuda hazırlamaya çalışıyordum, ‘bak bir iki tane satabilirsin ve sonra biraz sessiz kalabilir’ diye, ama viral oldu ve aynı gün içinde tükendi.”

Ahmed’in kârı bununla da bitmedi. Benyamin, ikincil pazarda orijinal yaratıcı tarafından belirlenen bir yüzde puanı olan komisyonları da toplamaya devam ediyor.

Ahmed inanılmaz bir başarı elde etmiş olsa da, kodlama bu 12 yaşındaki çocuk için bir iş değil, hobi olarak yapmayı sevdiği bir şey. Imran, “Ona ve kardeşine dizüstü bilgisayar ayarladım ve onlara öğretmeye başladım. Sonra gerçekten kendilerini buna kaptırdılar. Bir öğrenme deneyimi olarak başladı ve bunu bir öğrenme deneyimi olarak sürdürmek istiyoruz, çünkü her şeyden önce bu, bir eğitim projesi. Asla büyük bir ticari girişim gibi olmaması gerekiyordu. İnsanlar hikayelerine ilgi duyduğu için viral oldu” diyor.

SEVDİĞİN ŞEYİ YAP

Benyamin, Benoni kullanıcı adı altında bir YouTube kanalına ev sahipliği yapıyor ve burada kodlama yolculuğunu paylaşıyor:

“Tavsiyem, sadece sevdiğin şeyi yap. Yani, yemek yapmayı ya da başka bir şeyi seviyorsan, bunu yap, kendini başka bir şey yapmaya zorlama. Bir şeyler yaparken daima eğlenin. Bunu bir öğrenme deneyimi olarak görün.”

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