1300 ayaklı kırkayak keşfedildi

Avustralya'da bir madende dünyanın en uzun 1300'den fazla bacağı olan kırkayağı bulundu.

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İsimlerine rağmen, şimdiye kadar dünyada 750’den fazla bacağı olan hiçbir kırkayak türüne rastlanamamıştı. Ancak bugün Avustralya’dan gelen habere göre, bir madenin derinliklerinde 1000 ayağı olan kırkayak keşfedildi.

Uzmanlar kırkayağın bin 306 bacağı olduğunu belirtirken, “Euillipes persephone” isimli yeni bir türe ait olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, Avustralya’nın Eastern Goldfields Eyaleti’nin madencilik alanında yeraltında bulunan bu yeni türün antenli ve gagalı koni şeklinde bir kafadan oluşan uzun, iplik benzeri bir gövdeye sahip olduğu belirtildi.

Blacksburg’daki Virginia Tech’ten Paul Marek, meslektaşlarıyla birlikte, Avustralya’nın Eastern Goldfields Eyaletinin maden alanında kırkayağı bulduklarını söyledi.

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