1957 model Chevrolet elektrikli olarak geliyor

Chevrolet'in şimdiye kadar yaptığı en ikonik otomobillerden biri olan ve Project X olarak da bilinen 1957 Chevy, elektrikli olarak geri dönüyor.

Sozcu.com.tr

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SEMA fuarında, Chevrolet Performance, MotorTrend ve Cagnazzi Racing tarafından elektrikli Project X tanıtıldı.

MotorTrend Group’tan Douglas Glad, haber bülteninde “Project X, çığır açan teknolojilerle sınırları zorlayarak her zaman otomobil topluluğuna hizmet etti. Otomotiv endüstrisi hızla elektrikli araçlara doğru giderken, Project X geleceğin güçlü teknolojisine uyum sağlama konusundaki markanın ünlü mirasının sadece en yenisi” dedi.

400 voltluk lityum iyon pili 30 kilovat saate kadar elektrik depolayabilir ve Chevrolet bunun hafta sonu gezintisi için yeterli olduğunu söylüyor.

GÖRÜNÜŞTE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Dışarıdan, Project X hâlâ aynı klasik görünüme sahip. Ancak içeri girdikten sonra sürücü, 2021 Chevrolet Corvette’in sahip olduğu butonlu vites seçiciyi fark edecek.

Marka ayrıca pilin, modüler bir konsept etrafında inşa edildiğini belirtti. Bunun dışında, yeni nesil Chevrolet Performance ürünü olarak potansiyel kullanım için değerlendirilmesi dışında pek bir şey açıklanmadı.

Cagnazzi Racing, otomobilin ağırlığını daha iyi dengelemek için Project X’e daha yumuşak ön yaylar ve daha sert arka yaylar verdi.

Chevrolet, “Bu zamansız proje otomobilinin bir kez daha işleri farklı şekilde yapıyor olması ince bir ipucu” diyerek sözlerini sonlandırıyor.

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