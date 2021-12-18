2021’e damga vuran Elon Musk’tan samimi açıklamalar: “Beni aptal ve dolandırıcı olarak gördüler”

Elon Musk, Financial Times'da yılın insanı seçilerek bu yıla iz bırakırken verdiği röportajda da merak edilenleri yanıtladı. Tesla ve SpaceX CEO'su, elektrikli araçlarda elde ettiği başarının kaynağını anlatırken bir taraftan da ezeli rakibi Jeff Bezos'a laf atmayı ihmal etmedi.

Sozcu.com.tr

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Önce Times ardından Financial Times… 2021 âdeta Elon Musk’ın yılı oldu ve şimdi de çalışmalarının sonucu olarak dünya basınında önemli yerlere sahip iki yayın tarafından “yılın insanı” olarak onurlandırılıyor.

Elon Musk bu yıl her yerdeydi. Sadece iş dünyasında var olmadı aynı zamanda 66,8 milyon takipçili aktif Twitter hesabıyla da sık sık gündeme geldi. Dogecoin’i tanıttı. Tweet’leriyle menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmakla suçlandı, 2018’de 20 milyon dolar para cezası ödedi ama yine de yönlendirmelere devam etti. Vergi ödememekle suçlandı, uzay şirketi SpaceX, NASA ile anlaşmalar yaptı.

Financial Times, dünya otomobil endüstrisinde elektrikli araçlara doğru tarihi bir değişimi tetiklediği için Elon Musk’ı “yılın kişisi” olarak adlandırırken gerçekleştirdiği röportajda da Musk’ın iki farklı endüstrideki faaliyetleri ve sosyal medyadaki duruşu ile ilgili sorular soruyor.

“BENİ APTAL VE DOLANDIRICI OLARAK GÖRDÜLER”

Musk, 2003’te Tesla’yı kurduğunda otomotiv endüstrisinden farklı tepkiler aldığını anlatıyor: “Uzun bir süredir otomobil endüstrisinin geri kalanı temelde Tesla’yı ve beni aptal ve dolandırıcı olarak adlandırıyordu. Elektrikli arabaların çalışmayacağını, mesafe ve performansa ulaşılamayacağını söylüyorlardı.”

Tesla CEO’su, iklim değişikliği aktivistlerinin otomobil üreticilerini daha sürdürülebilir teknolojilere yönlendirmeye yardımcı olduğuna inanıyor ve “Ama yine de anlamlı bir şekilde pazar payı görmeye başlayana kadar, tepki vermediler” diyor.

Musk bu görüşte çok da haksız değil, General Motors’un eski başkan yardımcısı ve bir zamanlar Tesla’nın hayatta kalma şansı konusunda şüpheleri olan Chrysler’in başkanı Bob Lutz, şimdi Musk’ın otomobil endüstrisi üzerindeki etkisini inanılmaz olarak niteliyor. Musk’ın Avrupa’nın lüks otomobil pazarlarında bile yaptığı atılımlara işaret ederek “Mercedes-Benz ve BMW bu yüzden ondan bu kadar korkuyor” diyor.

Musk’ın başarısının bir başka işareti de elektrikli araçlarda gerçek bir rekabetin ortaya çıkması. Rakip start-up Rivian şimdiden kendi elektrikli kamyonetini piyasaya sürdü ve Ford, ilkbaharda F-150’nin elektrikli bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

“HER ŞEYDEN ÖNCE BİR MÜHENDİSİM”

Musk, Tesla’da yakaladığı başarıyı ise mühendislik tutkusuna bağlıyor: “Benimle çalışmayan insanların anlamadığı şey, her şeyden önce bir mühendis olduğum. Diğer şirketler benden çok daha fazla kaynağa ve paraya sahipken Tesla ve SpaceX nasıl başarılı oldu? Beni işe alamadıkları için.”

Musk, haftada yedi gün ve 80-90 saatini Tesla ve SpaceX’teki en kritik projeler arasında zıplayarak geçirdiğini söylüyor: “Teknoloji ve mühendislikte çok iyiyim. Herkesin yetenekleri vardır, bunlar da benimkiler. Şarkı söyleyemem ya da dans edemem ama bunu yapabilirim.”

Zenginliğine ve geçen ay nakde çevirdiği 13 milyar dolarlık Tesla hissesine rağmen Musk, bir evi veya teknesi olmadığını veya tatile gitmediğini söylüyor: “Çalışabildiğim, üretken olabildiğim ve katkıda bulunabildiğim sürece çalışmayı hedefliyorum, bu benim doğam.”

Musk, bu yıl elindeki gayrimenkulleri satarak Tesla kampüsüne yakın bir eve geçmişti.

“İNSANLARI ÖZGÜRLEŞTİRMEK İSTİYORUM”

Musk, SpaceX’teki başarıları için ise şu yorumu yapıyor: “Ben sadece insanları Mars’a götürmeye ve Starlink ile bilgi özgürlüğünü etkinleştirmeye, Tesla ile sürdürülebilir teknolojiyi hızlandırmaya, insanları araba kullanma zahmetinden kurtarmaya çalışıyorum.”

SpaceX CEO’su, konu uzay olunca rakibine laf atmadan da duramıyor. Bezos’un oldukça iyi bir mühendislik becerisine sahip olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Fakat mühendisliğin ayrıntılarına girmek için zihinsel enerji harcamaya istekli görünmüyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Bazı yönlerden, daha fazla ilerleme kaydetmeleri için onu Blue Origin’de daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmeye çalışıyorum. Bir arkadaşımın dediği gibi Blue Origin’de daha fazla, jakuzide daha az zaman geçirmeli.”

SOSYAL MEDYADA KİMİLERİ İÇİN İTİCİ, KİMİLERİ İÇİN MUHTEŞEM BİR PAZARLAMACI

Elon Musk, sadece iş hayatında elde ettiği başarılarla gündeme gelmiyor. aktif bir Twitter kullanıcısı olan Musk, platformda bol bol vakit geçirirken attığı tweet’lerle de hem gündemi değiştirmeyi başarıyor hem de dikkat çekmeyi…

Musk’ın, şirketi zor durumda olsa bile (Tesla sürücü yardım teknolojisinin güvenliği ve güneş panellerinden yangın risklerini gizleyip gizlemediği konusunda soruşturma altındayken) Twitter’daki açık sözlülüğü, onu Tesla başkanlığından vazgeçmeye zorlayan şikayeti beraberinde getiriyor ama o yine de eleştirmenleri trollemeye ve düzenleyicilerle alay etmeye devam etmişti. Hatta bu durumda, hayranları bile tepki göstermişti.

Hatta bu konuda Chrysler’in başkanı Bob Lutz da “Pek çok iyi şey yaptı ama çenesini kapalı tutmalı ve Twitter’dan uzak durmalıydı” diyor.

“EĞLENMİYOR MUSUNUZ?”

Musk, verdiği röportajda sosyal medya kullanımı için ise gülerek şunları söylüyor: “Yani, eğlenmiyor musunuz? ‘Aptalca tweet’ler atmıyorum’ demiyorum, elbette yapıyorum. Kendi ayağıma kurşun sıktığım zamanlar oluyor. Ama bilirsiniz, her neyse, eğlenceli ve ilginç.”

Şirketin eski pazarlama ve iletişim başkanı Simon Sproule, Musk’ın tuhaflıklarının bir sonucu olarak Tesla’nın reklama tek bir dolar bile harcamadan tanınmış bir marka haline geldiğini söylüyor. Sproule, “normalde arabalara veya uzaya ilgi duymayan insanlara bile ulaştı. CEO’ların nasıl davranması gerektiğine dair kurallar kitabını yırttı” diyor.

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