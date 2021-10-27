379 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti

Selfie çekme trendi ölümcül kazalara neden olmaya devam ediyor. İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre 2008 yılından itibaren dünyada 379 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Dünya, Covid-19 izolasyondan çıkarken, selfie nedeniyle yaşanan ölümcül kazalarda da yeniden artış görüldü. 2020’de sadece yedi ölüm yaşanırken, bu yıl için 24 rapor edilmiş ölüm var. 2008 yılından bu yana ise toplam 379 kişinin selfie nedeniyle hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Birleşik Krallık risk ve güvenlik değerlendirme firması Rhino Safety tarafından toplanan verilere göre, selfie ölümlerinin en yaygın nedeni düşmeler. Ayrıca rapora göre, erkeklerin selfie peşindeyken ölme olasılığı kadınlara göre iki kat daha yüksek.

İLK SIRADA HİNDİSTAN YER ALIYOR

Araştırmacılar 2011’de selfie ile ilgili ölümleri takip etmeye başladığından beri, 184 vaka ile Hindistan en fazla, 25 vaka ile ABD ikinci sırada ve 19 vaka ile de Rusya üçüncü sırada yer aldı.

Eski Sovyetler Birliği, vatandaşların kendi açtığı kurşunlarla kendilerini yaralamaları, el bombalarının pimlerini çekmeleri ve canlı kablolara dokunmaları üzerine selfie yönergeleri de yayınlamak zorunda kaldı.

Turistlerin genellikle tehlikeli selfieler çektikleri bildiriliyor, ancak uzmanlar, yüksek riskli ortamlarda çalışanların da kendilerini tehlikeye atmaktan suçlu olduğunu söylüyor.

SOSYAL MEDYA, YALNIZ VE GÜVENSİZ İNSANLAR İÇİN ÖDÜLLENDİRİCİ

Temmuz ayında Çinli vinç operatörü Xiao Qiumei, sosyal medyadaki 100.000 takipçisi için video çekerken 160 metreden düşerek hayatını kaybetti. Yürüyüşçü Sofia Cheung Hong Kong’da bir şelalenin kenarında selfie çekerken düştü. Öldüğü sırada Instagram’da sadece 6.000 takipçisi olan Cheung, sık sık riskli yerlerden fotoğraflar yayınlıyordu.

Florida Üniversitesi’nden psikolog Michael Weigold, 103 selfie ölümünün görüldüğü 2016 yılında “Beğenmelerden ve sosyal medyadaki olumlu yorumlardan gelen onay özellikle yalnız, izole veya güvensiz insanlar için ödüllendirici” diyerek selfie çekme çılgınlığının nedenlerinden bazılarını açıklamaya çalıştı.

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