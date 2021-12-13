ABD’li pilotun kaydettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Çin Denizi üzerinde UFO

ABD'li bir askeri uçak pilotunun kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin Güney Çin Denizi üzerinde çekildiği belirtildi.

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ABD’li bir askeri pilotun sosyal medyadan paylaştığı görüntüler gündem oldu. Görüntülerde, Güney Çin Denizi üzerinden geçmekte olan pilotu bir UFO filosunu kaydediyor.

İngiltere merkezli Independent’in haberine göre, 24 Kasım’da çekildiği belirtilen video, American Military News’e göre ilk kez Aralık ayında ortaya çıktı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde pilotun “Bunun ne olduğunu bilmiyorum” dediği duyuluyor ve ekliyor: “Bu biraz tuhaf bir şey”. Daha sonra ise UFO filosunun kaybolduğu görülüyor.

ABD’li pilotun Güney Çin Denizi’nden 39 bin fit yükseklikte görüntüleri kaydettiği açıklandı.

53 saniye süren görüntülerde, bulutların üzerinde ahenk içinde uçan ve bilinen hiçbir uçağa benzemeyen dört ışıktan oluşan üç set yer alıyor.

Şu ana kadar video, sosyal medya üzerinden 40 binden fazla kişi tarafından yorumlandı. Bir Twitter kullanıcısı, “İlk başta kokpit camının yansıması sandım… ama hayır” yazdı. Başka bir kullanıcı ise bunun karşı bir askeri tatbikat olacağını savundu.

Bir başkası ise sosyal medyadan “Milyonlarca yıldız ve gezegen içeren milyarlarca Galaksi olduğu düşünülürse, bizden başka canlıların var olduğunu kabul etmeliyiz” dedi.

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