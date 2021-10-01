ABD’li senatörlerden Facebook’a suçlama

ABD'de senatörler, Facebook ile ilgili ortaya çıkan iddialara ateş püskürdü. Senato'da yapılan toplantıda, Facebook'un, ürünlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki negatif etkileriyle ilgili bilgileri kamuoyundan sakladığı ve gerekli tedbirleri almadığı vurgulandı.

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Son dönemde yoğun eleştirilerin hedefindeki Facebook’a bir suçlama da ABD’li senatörlerden geldi. Facebook, bünyesindeki Instagram uygulamasının genç kızlar için zararlı olduğunu gösteren araştırmaları yayınlamamakla suçlandı.

Senatörler, ABD’de yayımlanan The Wall Street Journal gazetesinde yer alan Facebook ile ilgili iddialarını gündeme taşırken, Instagram’ın gençler üzerindeki etkilerini ve onları kaygı ve depresyona sürükleyişi ile belgeleri gizlemekle suçladı.

Senatör Ed Markey Instagram’ı ‘gençleri erken bağımlı hale getirmek için kullanılan ilk çocukluk sigarasıdır’ benzetirken, Facebook’u zararları bile bile ürünü pazarlamakla suçladı.

Oturuma katılan Facebook’un küresel güvenlik sorumlusu Antigone Davis, firmayı savunurken, gençlerin hayatını zenginleştirdiğini hatta onlara değer kattığını öne sürdü.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Antiogne Davis’i köşeye sıkıştıran sorular yöneltti. Facebook ve Instagram’daki paylaşımlardan etkilenerek intihara teşebbüs eden İngiliz çocuk ve gençlerle ilgili güncel bir araştırmaya atıfta bulunarak, Facebook’un bu konuda bir şey yapıp yapmadığını sordu. Ancak Cruz, sorularına net yanıt alamadı ve “Facebook ürünleri nedeniyle kaç çocuk ve gencin intihara teşebbüs ettiğini araştırmamışsınız, kamuoyundan her şeyi saklıyorsunuz.” ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyetçi bir diğer senatör Mike Lee de çocuk ve gençlerin Facebook ve Instagram üzerinden cinsel içerikli materyallere rahatça ulaşabildiklerini öne sürdü. Yeterli filitreleme sistemi olmadığı için sosyal medya platformlarını suçladı.

Demokrat Senatör Richard Blumenthal da Facebook üzerinden 13 yaşında bir kız profili açtıklarını ve yeme bozuklukları, sıkı diyetler gibi profilleri takip edebildiklerini söyledi. Blumenthal, Facebook’un 13 yaşındaki bir kız için bu hesapları filitrelemediğini öne sürerken bu durumun ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti.

Wall Street Journal, Instagram’ın gençleri, özellikle de genç kızları kötü etkilediğini ortaya çıkaran Facebook araştırmasını yayınlamış, bu araştırmanın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu zarar verici bilgileri gizlememekle suçlanmıştı. Öte yandan, gençlerin her hesaba rahatça ulaşabilmesi de Facebook’un eleştirilen politikaları arasında yer alıyor.

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