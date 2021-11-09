ABD’li uzmandan Güneş fırtınası uyarısı: 2025’te Dünya’yı etkileyecek

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) program koordinatörü Bill Murtagh, Dünya'yı etkileyecek Güneş fırtınalarının 2025'te meydana geleceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Güneş’te bu hafta meydana gelen patlamalar, uzmanları endişelendirdi. Dünya’nın bu patlamalar neticesinde jeomanyetik fırtınaların hedefi olduğunu belirten ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) program koordinatörü Bill Murtagh çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daily Star’ın haberine göre Murtagh, “Son yıllarda son derece az faaliyet vardı. Ancak şimdi bu güneş döngüsü içinde arttığını gözlemledik. Gelecek güneş döngüsünde maksimuma ulaşacak. Bunun 2025’te olmasını bekliyoruz. Bu bir çeşit uyanma aşaması” dedi.

UYDULARA ZARAR VEREBİLİR



Murtagh, Güneş’teki patlamalar sonucu oluşan manyetik dalgaların Dünya’ya doğru ulaştığında bir fırtınaya sebep olduğunu, bunun Dünya’nın kendi manyetik alanı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Murtagh, söz konusu fırtınaların uydulara ve dolayısıyla haberleşme ağına zarar verebileceğini vurguladı.