Amazon, istihbarat servisleriyle gizli anlaşma imzaladı

ABD merkezli teknoloji devi Amazon'un İngiltere gizli servisiyle 1 milyar sterlin (13 milyar TL) değerinde anlaşma yaptığı belirtildi.

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İngiltere gizli servisinin ABD merkezli teknoloji devi Amazon ile ‘çok gizli materyalleri güvenli bulut sisteminde barındırmak’ için bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Amazon destekli bulut sisteminin MI5 ve MI6’nın yanı sıra ortak operasyonlar sırasında Savunma Bakanlığı gibi diğer devlet daireleri tarafından da kullanılacağını belirtti.

Financial Times’a konuşan avukatlar, 1 milyar sterlin (13 milyar TL) değerindeki anlaşmanın, Birleşik Krallık istihbarat teşkilatları için veri analitiği ve yapay zeka kullanımını artıracağını belirtti.

Kaynaklar, Amazon’un bulut platformunda tutulan bilgilere herhangi bir erişimi olmayacağını söyledi. Ancak ülkenin en gizli verilerinin büyük bir kısmının artık tek bir ABD teknoloji şirketi tarafından barındırılacağı göz önüne alındığında, egemenlik konusundaki endişeleri de beraberinde getirdi.

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