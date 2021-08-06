Amazon ofise dönüşü erteliyor

Pandemi nedeniyle uzaktan çalışma sistemini benimseyen ve eylül ayında ofise dönmeyi planyan Amazon'dan yeni karar: Ofise dönüş Ocak 2022'ye ertelendi.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsü salgını nedeniyle ofis çalışanlarını eve gönderen şirketler, salgının azalması ve aşılamanın artmasıyla geçtiğimiz aylarda ofise dönüş tarihlerini ve programlarını bir bir açıklamışlardı. Pek çok şirket hibrit bir modelle ofise dönmeyi planlarken Delta varyantının salgında yeni bir dalga yaratması şirketlerin planlamalarında değişiklikler yapmalarına neden oldu.

Amazon da ofise dönmeyi 7 Eylül 2021 olarak belirlemiş ve hibrit bir modelle çalışanlarını karşılamayı bekliyordu, ancak şirket dört aylık bir ertelemeye gittiğini açıkladı.

AMAZON’DAN DÖRT AYLIK ERTELEME

Haziran ayında çalışanları için güncellenmiş ofise dönüş prosedürlerini yayınlayan şirket, tam aşılı çalışanlar için maske takmanın isteğe bağlı olacağını, ancak diğer herkes için gerekli olacağını söylemişti. Şirketin ofise dönüş kılavuzu ile ilgili haber gönderisinde, çalışanların standart olarak üç gün ofisten, iki gün de uzaktan çalışacakları bir model belirleyebilecekleri belirtilmişti.

Şirketler yeniden ofiste çalışmanın yollarını ararken salgındaki gelişmeler uzaktan çalışma süresini uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Google ve Facebook, ofislere dönüş için çalışanlarının aşılanmasını şart koşmuştu. Amazon ise çalışanlarından aşı olmalarını istemeyeceğini söylemişti. Şirket, şimdi de ofise dönüş tarihini ertelediğini açıkladı. Amazon, ofis çalışanları için ofise dönüş tarihi olarak Ocak 2022’yi belirledi.

Amazon’un depo çalışanları pandemi boyunca iş yerlerine gitmeye devam ettiler. Ekim 2020’de Amazon, 1 Mart’tan 19 Eylül 2020’ye kadar yaklaşık 20.000 çalışanının testinin pozitif çıktığını bildirdi. Temmuz 2021’de Amazon, depoları için yerinde test programını durdurduğunu söyledi. Amazon, pandemi konusunda yerel yönetmelikleri ve yönergeleri takip ettiğini belirtiyor.

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