Amazon’a bir suçlama daha: Kasırga sırasında çalışmazsa kovulacağını söylediler

Bloomberg'in haberine göre; 10 Aralık'ta Illinois'deki bir Amazon sürücüsüne, bölgedeki kasırga uyarılarına rağmen paketleri teslim etmeyi bırakması halinde işini kaybedeceği söylendi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz hafta Illiois’da yaşanan kasırga, Amazon deposunu yerle bir ederken altı Amazon çalışanının da hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Şirket, çalışanlarını acil durum sığınaklarına zamanında göndermediği için hem çalışanlar hem de hayatını kaybeden çalışanlarının yakınları tarafından suçlanırken çarpıcı bir iddia daha geldi. Bir Amazon sürücüsü, kasırga uyarılarına rağmen şirketin, çalışmaya devam etmesini istediğini, aksi takdirde işinden kovulacağını söyledi.

Teslimat sürücüsü Bloomberg’e bağlı olduğu merkezin Edwardsville, Illinois’de bulunduğunu söyledi. Kasırga depoya çarpmadan yaklaşık 80 dakika önce sürücü, sirenlerin çaldığını iletti. Ancak durumu bildirdiği kişi; “Amazon bize söylemedikçe insanları uyarı için arayamayız” diyerek ona sadece sürmeye devam etmesini söyledi.

“YARIN SABAH BİR İŞİN OLMAZ”

Sürücü, yaklaşık 30 dakika sonra kasırga için sirenleri duyabildiğini söyleyerek amirine başka bir mesaj daha gönderdiğinde amir, sürücünün teslimatlarına devam etmesi gerektiğini söyledi. Ardından da 15-20 dakikalık bir ara verebileceğini ve sonra teslimata devam etmesi gerektiğini iletti.

Sürücü daha sonra; yakınında sığınacak bir yer olmadığını, kendi kişisel güvenliği için Edwardsville’deki merkeze döneceğini ve 30 dakika içinde fırtına içinde kalacağını söyledi. Bunun üzerine de “Eğer geri dönmeye karar verdiysen, bu senin seçimin. Ama sana söyleyebilirim ki, bu senin kendi güvenliğin olarak görülmeyecektir. En güvenli uygulama, tam olarak olduğun yerde kalman. Paketlerinle geri dönmeye karar verirsen, rotanı reddediyormuşsun gibi görünecek ve bu da yarın sabah iş bulamamanla sonuçlanacak” şeklinde bir cevap aldı.

AMAZON’DAN AÇIKLAMA: “OLAYI ARAŞTIRIYORUZ”

Bloomberg’in ulaştığı mesajlara göre; amir, sürücüye kasırganın depoya çarptığını ve depoya erişemeyeceği için durup sığınak bulmasını söyledi.

Bir şirket sözcüsü Bloomberg’e yaptığı açıklamada, yetkili kişinin standart güvenlik protokollerini takip etmediğini söyledi: “Görev memuru hiçbir koşulda sürücünün istihdamını tehdit etmemeli. Bu olayın tüm ayrıntılarını araştırıyoruz ve gerekli her türlü işlemi yapacağız.”

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