Amazon’dan televizyon piyasası için yeni atak

Amazon, kendi adını taşıyan televizyonunu ekim ayında ABD'de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Şirket, geçen yılın sonlarında Hindistan’da bir AmazonBasics TV’yi piyasaya sürmüştü. Ancak Amazon bir süredir sır gibi sakladığı ABD lansmanı için neredeyse iki yıldır çalışmaya devam ediyor.

Amazon, kendi adıyla ev elektroniği ve ev aletleri alanına ilk kez adım atmıyor. 2018’de mikrodalga fırın gibi bir dizi Alexa destekli ev cihazı piyasaya sürdü. Amaç, Alexa’yı insanların en çok zaman geçirdiği alanlara, yani evlerine yerleştirerek mümkün olduğunca her yerde ve kolayca erişilebilir hale getirmekti. Ayrıca Hindistan’da da satılan bir televizyon modeline sahip.

Amazon’un Hindistan’da satılan televizyonu ise Radiant Appliances and Electronics Pvt Ltd. tarafından üretilmişti. Fire TV işletim sisteminin yanı sıra Alexa ses kontrollerine sahipti. 55 inçlik versiyon şu anda yaklaşık 588 dolara satılıyor, 50 inçlik versiyon ise yaklaşık 506 dolara satılıyor. Amazon’un televizyonları bazı müşteriler tarafından övülse de bazı yorumlarda AmazonBasics logosunun programlamayı izlemeden önce 15 dakika boyunca ekranda yanıp söndüğün veya Alexa’nın arızalandığı ile ilgili şikayetlere yer veriliyor.

Insider’ın haberine göre; şirket şimdi kendi adını taşıyacak ve Amerika’da satışa sunacağı televizyonlar için hazırlıklarını yapıyor. Alexa destekli olacak TV’ler şu anda üçüncü taraflarca tasarlanıyor ve üretiliyor; bunlardan biri, hızlı büyüyen bir Çinli üretici olan ve aynı zamanda Alcatel ve Samsung için TV’ler de yapan TCL. Amazon’un piyasaya süreceği modellerin 55 ila 75 inç aralığında büyük ekran TV’ler olması bekleniyor.

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