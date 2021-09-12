Amerika Açık şampiyonu oldu, takipçi sayısı 1.2 milyona yükseldi

Emma Raducanu'nun Instagram hesabı, 24 saatten kısa bir sürede 500.000'den fazla yeni hayran kazanarak 1.2 milyonu aştı. Uzmanlar, şimdi genç sporcunun milyar dolarlık bir marka olabileceğine inanıyor.

Sozcu.com.tr

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Emma Raducanu, New York’ta Leylah Fernandez’i 6-4, 6-3’lük setlerle mağlup ettiği Amerika Açık zaferinin ardından Instagram’da yoğun ilgi gördü.

18 yaşındaki Raducanu, dün gece Instagram’da 500.000’den fazla yeni hayran kazandı. Marka uzmanları, genç oyuncunun milyar dolarlık bir marka olabileceğini tahmin ediyorlar.

MİLYAR DOLARLIK BİR MARKA OLABİLİR

Raducanu, 1959’dan bu yana tekler yarışmasında dördüncü tura ulaşan en genç İngiliz kadın oldu. İlk tur zaferinden sonra Instagram’da 30.000 takipçi kazanmıştı. Yükselen yıldız, Instagram sayfasında şu anda yaşadığı Londra’ya, doğduğu yer Toronto’ya ve ailesinin bulunduğu Bükreş ve Shenyang’a atıfta bulunuyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Emma Raducanu (@emmaraducanu)’in paylaştığı bir gönderi

Marka uzmanları Emma Raducanu’nun sadece Birleşik Krallık’ta değil, ABD’de ve dünya çapında herkesin bildiği bir isim olacağını, markaların kendisine yoğun ilgi göstereceğini ve gelen marka tekliflerini iyi değerlendirmesi gerektiğini söylüyorlar.

YILDIZLAR ARASINA GİRDİ

Raducanu, ​​CHS pazarlama ajansının Genel Müdürü Chris Southgate’e göre, Vogue dergisinin ekim sayısında bir fotoğraf çekiminde görünmeye hazırlanıyor: “Hem Wimbledon’daki hem de şimdi Amerika Açık’taki muazzam performansı, bir sonraki büyük ünlü tenis oyuncusu olma fırsatına sahip olduğu anlamına geliyor; aynı zamanda tüm İngiliz sporu için bir rol modeli. Hangi yöne gitmeye karar verirse versin hem sahada hem de saha dışında ulusal bir hazine olma yolunda ilerliyor.”

Raducanu’nun zaferinden sonra ünlü isimlerden Kraliçe’ye kadar pek çok ünlü isim genç oyuncuyu tebrik etti. Başbakan Boris Johnson da Raducanu’nun olağanüstü yeteneğini, duruşunu ve cesaretini överek “hepimiz seninle gurur duyuyoruz” dedi.

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