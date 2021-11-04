Amerika’dan İsrail yapımı casus yazılım için yaptırım kararı

Geçtiğimiz aylarda dünya basınında geniş yankı bulan İsrail yapımı casus yazılım Pegasus için ABD'den yaptırım kararı geldi. ABD, Pegasus isimli casus yazılım üreticisi NSO Group için "kara liste" kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD, casus yazılım, bilgisayar korsanlığı araçları geliştirme ve tedarik etme rollerini öne sürerek, Amerikan şirketlerinden ihracat yapması yasaklanan kuruluşlar listesine NSO Group’u da ekledi.

Ticaret Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pegasus casus yazılım üreticisi NSO ve yine İsrail merkezli Candiru’yu yabancı hükümetlere casus yazılım geliştirip tedarik ettiklerini kanıtlara dayandırarak iki şirketi de kara listeye aldı. Bakanlık, hükümetlerin bu tip araçları hükümet yetkililerini, gazetecileri, iş adamlarını, aktivistleri, akademisyenleri ve elçilik çalışanlarını kötü niyetli bir şekilde hedef almak için kullandığını söyledi.

“KARARIN GERİ ALINMASINI SAVUNACAĞIZ”

NSO Group, kararın ardından yaptığı açıklamada, “NSO Group olarak teknolojilerimizin terör ve suçu önleyerek ABD ulusal güvenlik çıkarlarını ve politikalarını desteklediği göz önüne alındığında bu karardan dehşete düştüğümüzü ve bu nedenle kararın geri alınmasını savunacağımızı söylemeliyiz” dedi.

Bloomberg’in haberine göre; ABD, NSO Group ile birlikte Rusya’dan Positive Technologies’i ve Singapur’dan Bilgisayar Güvenliği Girişimi Pte’yi de dünya çapındaki kişi ve kuruluşların mahremiyetini ve güvenliğini tehdit ettiğini tespit ettiği için kara listeye aldı.

Positive Technologies, daha önce Rus istihbarat servislerine yardım ettiği iddiasıyla Biden yönetimi tarafından nisan ayında yaptırıma tabi tutulmuştu. MIT Technology Review’daki bir rapora göre; Positive Technologies, Rus casusları tarafından kullanılmak üzere bilgisayar korsanlığı araçları yapıyor.

“İHRACAT KONTROLLERİ AGRESİF BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Gina Raimondo yaptığı açıklamada alınan kararı şu sözlerle açıkladı: “Amerika Birleşik Devletleri; sivil toplum üyelerinin, muhaliflerin, hükümet yetkililerinin ve hem buradaki hem de yurt dışındaki kuruluşların siber güvenliğini tehdit eden kötü niyetli faaliyetlerde bulunmak için teknolojiler geliştiren, trafiğe açan veya kullanan şirketleri sorumlu tutmak için ihracat kontrollerini agresif bir şekilde kullanmakta kararlı.”

NSO Group; ürettiği teknolojiyi gazetecileri, aktivistleri ve avukatları gözetlemek için kullanan hükümetlere sağlamakla suçlanıyor. NSO defalarca, teknolojisinin teröristleri ve suçluları takip etmek için hükümetlere ve kolluk kuvvetlerine satıldığını söylemişti. Haziran ayındaki bir raporda NSO Group, ürünlerinin devletler tarafından büyük çapta hayat kurtarmak, terör saldırılarını engellemek ve uyuşturucu kaçakçılığı çetelerini ortadan kaldırmak için kullandığını da belirtmişti.

NSO Group’un Pegasus ürününde kötü amaçlı yazılımın telefona yüklenmesi için bir bağlantıya tıklanması gerekmiyor.

TAKİP ETTİĞİ İSİMLER ARASINDA CEMAL KAŞIKÇI, EMMANUEL MACRON DA VAR

Ticaret Bakanlığı’nın bu hamlesi, NSO’nun yazılımının kötüye kullanıldığını iddia eden 16 haber kuruluşu tarafından düzenlenen ve dünya basınında yankı bulan “Pegasus Projesi” adlı haberin ardından geldi. Yazılım aracılığıyla takip edildiği iddia edilen isimler arasında Cemal Kaşıkçı ve Emmanuel Macron’un da olduğu belirtilmişti.

The Guardian gazetesi, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ve yakınlarının bu yazılım tarafından izlendiğini ortaya koyarken, Fransa merkezli Le Monde gazetesi de Fas hükümetinin casus yazılımı kullanarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ait akıllı telefonu gözetlediğini ileri sürmüştü.

NSO Group, pazartesi günü yeni CEO’su Isaac Benbenisti olduğunu duyurmuş ve şirketin mevcut CEO’su Shalev Hulio’nun da liderlikte yer almaya devam edeceğini söylemişti.

Benbenisti pazartesi günü yaptığı açıklamada, “NSO Group’un yaptığı her şeyi düzene sokan yüksek ahlaki standartlar, etik çerçeve ve uyum politikalarından ve özellikle tüm cephelerde gelişmeye devam etme istekliliğinden etkilendim” dedi.

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