Antarktika’da beklenmedik keşif: Yaşam formları bulundu

Bilim insanları, Antarktika buz sahanlığının altında beklenmedik yaşam formları hazinesi buldu. Şimdiye kadar söz konusu çevre hakkında çok az şey biliniyordu.

Sozcu.com.tr

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Almanya’daki Alfred Wegener Enstitüsü’nden bir araştırma ekibi, Antarktika buz sahanlığının altında deniz tabanında yaşayan 77 tür keşfetti.

Antarktika’nın 1,6 milyon kilometrekarelik buzullarının denize doğru uzantıları hakkında çok az şey biliniyor. Sürekli karanlıkla kaplı sert, soğuk bir ortam… Ve buzun altındaki yaşamla ilgili önceki çalışmalar sadece birkaç düzine dayanıklı yaşam formu belgeledi.

Current Biology’de bu ayın başlarında yayınlanan yeni araştırma, donmuş kıtanın tüm buz raflarında daha önce belgelenenden daha fazla türü tek bir noktada tanımladı. Araştırmacılar, Weddell Denizi’nin Ekström Buz Rafında iki delik açtıktan sonra 2018’de deniz dibi örneklerini topladılar. Bu deniz tabanındaki biyoçeşitliliğin, ışık ve besin kaynaklarının bulunduğu kıta sahanlığında bulunan birçok açık su örneğinden daha zengin olduğunu buldular.

Araştırmacıların tanımladığı deniz canlıları, bryozoanlar ve serpulid solucanlar olarak adlandırılan koloni oluşturan omurgasızları içeriyor.

Baş araştırma yazarı David Barnes bir basın açıklamasında, “Böyle aşırı koşullarda yaşayan bu kadar çok yaşamın keşfi tam bir sürpriz ve bize Antarktika deniz yaşamının ne kadar eşsiz ve özel olduğunu hatırlatıyor” dedi.

Araştırmacılar için bir başka sürpriz de bu buzlu ekosistemin ne kadar eski olduğuydu. Araştırmacılar, karbon tarihleme adı verilen bir teknik kullanarak, topladıkları ölü hayvan parçalarının 5.800 yaşına kadar olduğunu keşfettiler.

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